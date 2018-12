Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Un Principe Piccolo Piccolo

VENERDÌ 14 DICEMBRE.

Primo spettacolo h 17.00.

Secondo spettacolo h 20.30.



Ingresso unico a 5€.



Prendendo spunto dai disegni di Guglielmo Manenti, artista e pittore siciliano, il Petit Soleil rivisita in chiave onirico-grottesca uno dei più celebri testi per l’infanzia.



La tecnica di questo spettacolo si basa sul teatro d’attore e sul teatro di figura. Interessante risulta la scenografia, e soprattutto il lavoro sui costumi di cartone costruiti da Margherita Cipriano con disegni stilizzati e colorati .



Al centro dello spettacolo un viaggio, quello del Piccolo Principe, interpretato da un attore adulto, re decaduto del suo minuscolo pianeta, e da una attrice che interpreta tutti gli altri personaggi.



Attraverso l’incontro con i celebri e variopinti (è il caso di dirlo) personaggi descritti dall'autore ma rivisti dalla regia, il nostro eroe imparerà il vero valore delle cose.



In fondo è proprio vero che… l’essenziale è invisibile agli occhi.



Produzione Petit Soleil.



Con: Francesca: Giorgini e Guido D’Ascenzo.

Voce fuori scena: Aldo Vivoda.

Scenografia: Margherita Cipriano e Petit Soleil.

Regia: Aldo Vivoda.

Teatro San Giovanni

via San Cilino 99/1

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 17.00-18.30 / 20.30 - 22.00

Il 14/12/18

Per maggiori informazioni

Telefono: 3483940159

Email: info.teatrosangiovanni@gmail.com

Sito web: http://teatrosangiovannits.it