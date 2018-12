Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > GO > Gorizia

Laboratorio teatrale gratuito con Le Brugole - Sala Ridotto del Verdi di Gorizia

Con il progetto ARTEFICI. Residenze creative FVG ArtistiAssociati mette in dialogo artisti e compagnie italiani e internazionali delle arti performative (in particolare teatro e danza) con il territorio goriziano attraverso la pratica della residenza artistica e, successivamente, con la restituzione e lo scambio degli artisti con il pubblico.



Il prossimo appuntamento in programma sarà venerdì 14 dicembre, con la Compagnia LeBrugole&co, al Ridotto del Teatro Comunale Giuseppe Verdi Gorizia, dalle 16 alle 18, che proporrà ‘Lungs Lab / teatro’: un laboratorio teatrale gratuito senza nessuna preparazione particolare richiesta. Per partecipare sarà sufficiente prenotarsi chiamando lo 0481 532317, inviando un sms al numero 347 4892172 oppure scrivendo una email all’indirizzo: residenze@artistiassociatigorizia.it

Si consiglia un abbigliamento comodo.

Come si sceglie un testo su cui lavorare? Come si passa dalla pagina scritta a personaggi in carne ed ossa? Come si decide lo spazio dell’azione? A patire dalla lettura di alcune scene, gli attori e il regista coinvolgeranno i partecipanti alla scoperta dei meccanismi con cui si sviluppa la creatività.

Sala Ridotto Teatro verdi

via Garibaldi

Gorizia

GO

Orario - Ingresso: 16.00

Il 14/12/18

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-0481-532317

Email: residenze@artistiassociatigorizia.it

Sito web: http://artistiassociatigorizia.it