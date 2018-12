Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > GO > Gorizia

ARTEFICI. Fierascena propone ‘Agè. Storie vecchie' - Kulturni Bratuz 12 dicembre alle 16

Con il progetto ARTEFICI. Residenze creative FVG ArtistiAssociati mette in dialogo artisti e compagnie italiani e internazionali delle arti performative (in particolare teatro e danza) con il territorio goriziano attraverso la pratica della residenza artistica e, successivamente, con la restituzione e lo scambio degli artisti con il pubblico.



Il prossimo appuntamento è fissato mercoledì 12 dicembre, alle 16, con la Compagnia Fierascena che proporrà (con ingresso gratuito), al Kulturni Lojze Bratuz di Gorizia, ‘Agè. Storie vecchie. Le favole come una volta’.

Le favole si prendono cura di chi le ascolta e di chi le racconta, ci restituiscono tempo, spazio, attesa, incanto, spavento e meraviglia. La Compagnia teatraleAgé Teatro Ragazzi composta da attori professionisti e nonni-attori mette in scena il racconto di alcuni passaggi delle fiabe più note: Biancaneve nel bosco con i sette nani, la matrigna intenta a preparare la sua mela avvelenata, Cenerentola vestita a festa dalla cara fata e poi il principe che la cercherà per tutto il regno. Le scene si fondono in un solo racconto e una performance di video mapping accompagna la narrazione facendola diventare magia, immaginazione, realizzazione di un sogno.

Kulturni Lojze Bratuz

viale XX Settembre

Gorizia

GO

Orario - Ingresso: 16.00

Il 12/12/18

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-0481-532317

Email: residenze@artistiassociatigorizia.it

Sito web: http://artistiassociatigorizia.it