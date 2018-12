Appuntamenti > Incontri & Tempo Libero > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

JOTAmata enograstronomia triestina a braccetto con la cultura

La Jota triestina protagonista di assaggi e eventi al Caffè Tommaseo fino al 9 dicembre 2018.



Alla manifestazione, la cui prima fase di protrarrà fino a domenica 9 dicembre, proponendo degustazioni nei locali cittadini, visite guidate “alla scoperta della città della Bora e della Jota”, concertini e altri incontri culturali in tema, hanno finora aderito oltre 40 fra ristoranti, trattorie, caffè storici e buffet tipici, i quali, anche per segnalare in modo evidente la loro partecipazione a “Jotamata” esporranno un'apposita vetrofania che li definirà come “Jotimisti” (a indicare l'amore per la Jota ma anche un ottimismo ironico tipico triestino nel considerare le cose del mondo...).

A tutti i loro avventori verrà servito un piatto di jota – che ogni locale aderente potrà proporre nella forma più tradizionale, così come in forma personalizzata e rivisitata – e verrà consegnato un libretto ricordo con racconti di jota e di bora, cenni storici sul piatto, aneddoti legati al nostro amato vento e la ricetta classica della tradizionale e autentica “Minestra Jota” (codificata solennemente nel 2003, registrata con atto notarile e depositata presso la Camera di Commercio a cura della Delegazione di Trieste dell’Accademia Italiana della Cucina, sodalizio partner primario della manifestazione, cui collaborano anche la FIPE e la Pro Loco Trieste).

Contestualmente tutti gli alberghi di Trieste proporranno ai loro ospiti il materiale promozionale dell'iniziativa, con la mappa dei locali aderenti, contenuta in un bel depliant illustrativo intitolato “Cosa bolle in pentola a Trieste?”, redatto in tre lingue, oltre all'italiano anche il tedesco e l'inglese.



Fra le varie iniziative, gli “Jota walking tour”, passeggiate e visite guidate gratuite della durata di un'ora, offerte dal Comune ai turisti ma anche a tutti i triestini che vi vorranno partecipare, dirette da guide di professione convenzionate, alla scoperta della nostra città e dei suoi angoli più interessanti e meno noti, che partiranno tutte dalla sede dell'Infopoint della Pro Loco Trieste in Piazza dell'Unità, sempre alle ore 10, e si concluderanno con un assaggino gratuito di jota nei caffè storici.

Il prossimo tour si svolgerà già domani, domenica 2 dicembre, con partenza come detto alle ore 10, e conclusione all'Antico Caffè San Marco. Seguiranno, con le stesse modalità, i “percorsi” verso il Buffet “Giovanni” di via San Lazzaro (sabato 8 dicembre, novità questa appena inserita nel programma) e verso il Caffè degli Specchi, peraltro dopo un ampio giro in città (domenica 9 dicembre).



Ulteriori informazioni su ulteriori informazioni su: www.prolocotrieste.org e www.discover-trieste.it

Trieste

TS

Dal 02/12/18 al 09/12/18

