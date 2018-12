Appuntamenti > Enogastronomia > Friuli Venezia Giulia > UD > Udine

Cantine Aperte a Natale

Natale è alle porte e inizia la frenetica ricerca del regalo perfetto… ma cosa c’è di meglio del ricevere una confezione di prelibatezze enogastronomiche? Se è proprio questo ciò che state cercando, Cantine Aperte a Natale è l’evento giusto per voi! Anche quest’anno l’iniziativa, organizzata dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, non si concentra in un unico weekend: durante tutto il mese di dicembre avrete sempre la possibilità di conoscere alcune tra le più belle cantine del Friuli Venezia Giulia, potrete scegliere tra numerose iniziative e proposte a tema natalizio e scoprire le fantasiose confezioni preparate ad hoc con selezionate bottiglie per tutte le occasioni oppure composte da biscotti, confetture, dolci e prodotti tipici con il corretto vino in abbinamento.



Sempre più spesso, infatti, la bottiglia di vino rappresenta un dono molto gradito per molte occasioni di festa e conoscerne la storia ci permette un’emozionante viaggio nei luoghi di produzione delle eccellenze enologiche. Sarà, infatti, il produttore in persona a consigliare il vino per voi e per i vostri amici e parenti, indicando gli abbinamenti più appropriati e le tendenze del momento.



La lista delle cantine aderenti, con l’indicazione delle giornate e degli orari di apertura, le iniziative collaterali e tutte le informazioni per vivere l’evento sono disponibili sul sito web www.cantineaperte.info



Udine

UD

Dal 01/12/18 al 31/12/18

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-348-0503700

Email: info@mtvfriulivg.it

Sito web: http://www.cantineaperte.info