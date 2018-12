Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > TS > Muggia

In compagnia di Mozart

Quinto e conclusivo appuntamento con i Concerti di Santa Cecilia organizzato dall'Associazione Voci di Donna di Monfalcone e la direzione artistica del m° Maurizio Zaccaria. Sabato 8 dicembre alle ore 19.00 presso il Santuario di Santa Maria Assunta a Muggia Vecchia, il gruppo strumentale Lumen Harmonicum di Trieste presenterà un bellissimo programma dedicato ai quintetti per archi di Wolfgang Amadeus Mozart. Il concerto è a INGRESSO LIBERO grazie al contributo della Fondazione Casa di Risparmio di Gorizia, del Comune di Monfalcone, delle Fondazioni Casali, dell' APT di Gorizia, della BCC di Turriaco, Studio AM, Ballarin Monfalcone, Beauty 2000 di Loretta Bogar e la Buona Pescheria di Adriano Solidoro. Il concerto è a sostegno del progetto per la Nuova Neuropsichiatria Infantile dell'ospedale San Polo di Monfalcone, promosso dall'Associazione DinAMICI.

In compagnia di Mozart



Muggia

TS

Il 08/12/18