Caro Babbo Natale, una fiaba per tutti al Teatro di Cormons domenica 9 dicembre

Ancora un appuntamento per tutta la famiglia, domenica 9 dicembre, alle 16, al Teatro Comunale di Cormons che ospiterà ‘Caro Babbo Natale’ di e per la regia di Sergio Galassi con Cristina Bartolini, Massimo Madrigali e Tzvetelina Tzvetkova.

Zia Tata (ex maestra), Drop, il nipote e Zia Pliée sono tre tipi un po’ strani. Abitano tutti insieme in una casa al limite del bosco, dove, tra l'altro, crescono... salsicce verdi. Si avvicina il Natale e i tre, dopo tanti anni che non accadeva, sono impegnati nella preparazione dell’albero; dovrebbero essere felici, ma qualcosa non va e la preparazione si dilunga tra traversie e intoppi vari.

Finalmente Zia Tata, Drop e Zia Pliée riescono a scrivere le loro letterine a Babbo Natale e a depositarle sotto l'albero. Babbo Natale, dal canto suo, ha, si sa, un gran daffare: preparare i doni, incartarli, imballarli, caricarli sulla slitta; insomma, un lavoro grosso! Per di più, questo Natale, gli sono giunte, da una casa vicina al Bosco Matto, tre letterine che giudicare strane è dir poco, perché non chiedono i soliti regali ma... E Babbo Natale, che non è un tipo superficiale, vuole vederci chiaro: vuole conoscere chi gli manda queste richieste, vuole avere tutti i particolari della storia, insomma vuole vedere con i suoi occhi e farsi un’idea. E così farà...

Prevendite lunedì e venerdì dalle 17 alle 19 e domenica un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Teatro Comunale

via Nazario Sauro 17

Cormons

GO

Orario - Ingresso: 16.00

Il 09/12/18

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-0481-630057

Email: teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it

Sito web: http://artistiassociatigorizia.it