Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

TriesteAntiqua 2018 - apre la mostra mercato di antiquariato

AL SALONE DEGLI INCANTI, SULLE RIVE, LA 36° EDIZIONE DI “TRIESTEANTIQUA”

DA SABATO 24 NOVEMBRE FINO A DOMENICA 2 DICEMBRE



Da questo sabato, 24 novembre, fino a domenica 2 dicembre, al Salone degli Incanti, sulle Rive di Trieste, ritorna Triesteantiqua, la mostra mercato dell'antiquariato organizzata da Promotrieste in collaborazione con il Comune di Trieste, l’Associazione Antiquari del Friuli Venezia Giulia e con il contributo della Regione FVG.

Triesteantiqua è un evento legato dal filo conduttore dell’arte e del collezionismo che vedrà esposta una ricca selezione di oggetti tra mobili, dipinti, argenti, ceramiche, gioielli, stampe, orologi antichi e rarità numismatiche. Tra i pezzi più interessanti in esposizione un olio su tela degli inizi del ‘900 di Giovanni Boldini che ritrae la figlia del ministro argentino Martinez De Hoz e uno dei 25 esemplari del tavolo modello “Split” del designer Ron Arad che di recente è stato battuto all’asta per 32 mila euro.

Il classico filone di antiquariato austro-ungarico sarà una costante anche per questa edizione, con mobilio e argenti ottocenteschi che sempre affascinano la platea. Ampio spazio sarà garantito al Liberty e ad altre epoche storiche e artistiche di primaria importanza.

Alla 36° edizione di Triesteantiqua parteciperanno 45 espositori: 15 dalla nostra regione, 26 dal resto d’Italia, un espositore dal Belgio, un altro dall’Inghilterra e altri ancora dalla Slovenia e dalla Repubblica Ceca.

Nell’ambito della mostra, come ogni anno, troveranno spazio diversi eventi collaterali. Le iniziative con finalità benefiche organizzate dal Comitato regionale dell'A.I.R.C. (Associazione Italiana per la Ricerca sul cancro) vedranno quest’anno l’allestimento di ben due mostre provenienti da collezioni private. Nella prima sarà possibile ammirare una serie di opere dell’artista Bruno Croatto, mentre nella seconda verrà esposta una delle più prestigiose collezioni al mondo di bastoni enoici, ovvero di bastoni da passeggio che celano degli oggetti utilizzati per la lavorazione o la degustazione del vino.



Tra gli altri eventi paralleli, in collaborazione con il Gruppo Ermada Flavio Vidonis, nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni dalla fine della prima Guerra Mondiale, verranno ospitati negli spazi del Salone degli Incanti alcuni appuntamenti inseriti nella V edizione del Festival del Libro della Grande Guerra.

La rassegna prevede un ciclo di conferenze e incontri, di carattere nazionale e internazionale, ai quali interverranno autori ed editori. All’interno del Salone degli Incanti troverà spazio anche una esposizione di cimeli.



Un'importante novità dell’edizione di quest’anno è rappresentata dalla collaborazione con il Club Triestino Fermodellisti della Mitteleuropa. Con questa iniziativa, Triesteantiqua si rivolge anche agli appassionati di modellismo ferroviario attraverso una serie di eventi che si pongono l’obiettivo di attrarre anche i più piccoli. Durante i nove giorni di apertura al pubblico si potranno ammirare collezioni di giocattoli d’epoca e plastici.



Attesa anche la proiezione del documentario “Maria Teresa – Illuminata Sovrana Europea” del regista Marco Manin, distribuito dalla sede RAI FVG che ripercorre i luoghi storici della città legati alla figura lungimirante dell’Imperatrice. L’appuntamento è fissato per martedì 27 novembre all’Auditorium del Salone degli Incanti alle ore 18.

Non mancheranno, come di consueto, le conferenze sui temi dell’arte e dell’antiquariato, i concerti e gli intermezzi musicali e altre attività collaterali di natura culturale che renderanno la Mostra ancor più interessante e godibile per i visitatori.

La mostra verrà inaugurata sabato 24 novembre e si concluderà domenica 2 dicembre con i seguenti orari: dalle 10 alle 19.30 (continuato) nei festivi e prefestivi, dalle 15 alle 19.30 durante la settimana. L’evento non è solo espositivo, ma si configura come una vera e propria mostra-mercato: i cultori della materia ma anche i semplici curiosi potranno trovare migliaia di oggetti per tutti i gusti e per tutte le tasche, da portare a casa per un bel regalo di fine anno.

TriesteAntiqua 2018 - apre la mostra mercato di antiquariato

Salone degli Incanti - Ex Pescheria



Trieste

TS

Dal 24/11/18 al 02/12/18

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.trieteantiqua.com