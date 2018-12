Appuntamenti > Incontri & Tempo Libero > Friuli Venezia Giulia > UD > Udine

Il Paesaggio in FVG / Tre giorni di documentari al Visionario

Al Visionario tre appuntamenti, alla scoperta del Friuli attraverso i documentari degli anni ‘50/’70:

IL PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA NEL DOCUMENTARIO CINEMATOGRAFICO



Al Visionario tre appuntamenti – giovedì 15 e 29 novembre e il 13 dicembre alle ore 20.30 - alla scoperta del nostro territorio: Carlo Gaberscek, giornalista e studioso di cinema, accompagnerà nella visione di questi straordinari documenti audiovisivi raccolti, restaurati e digitalizzati dalla Cineteca del Friuli. Tutte e tre le serate saranno ad ingresso libero.



Il paesaggio del Friuli Venezia Giulia nel documentario cinematografico - questo il titolo del progetto - si concentrerà su materiali visivi girati in pellicola a Udine, in Friuli e a Trieste tra il ‘49 e il ‘69: opere di cui apprezzeremo il valore storico-documentario, in quanto realizzati in epoca relativamente “antica”. La prima serata vedrà in particolare proiettati documentari del cineasta udinese Antonio Seguini de Santi e del regista Giorgio Trentin, recentemente scomparso.





Il lavoro di Antonio Seguini sarà ricordato con Carnia mistica (1956), Ritorno (1958), Forum Iulii (1962), Lignano (1963), ai quali il cineasta udinese ha lavorato come direttore della fotografia o come regista e che appartenevano al glorioso Cineclub Udine fondato nel 1953, attorno a cui si erano raccolti i più attivi filmmaker friulani. Di Trentin saranno proiettati quattro documentari girati in regione fra la metà degli anni '50 e la fine degli anni '60: Claut (1965), Dongje il fogolar (1962), Le bande di Orzano (1963) e Architettura rustica in Carnia (1969).



Evento organizzato dalla Mediateca Mario Quargnolo in collaborazione con La Cineteca del Friuli. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.

