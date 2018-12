Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia, Lubiana ecc

Piccolo Festival dell'Animazione / Undicesima edizione

Il Piccolo Festival dell'Animazione arriva sempre più ricco alla sua undicesima edizione, quest'anno dedicata al rapporto tra immagine e musica. In collaborazione con Wunderkammer e il Conservatorio di Trieste, sono tante le proposte in quest'ambito e molti sono anche gli ospiti illustri che intervengono al convegno dedicato. Tra tutti gli invitati, con particolare piacere si segnala quest'anno Marek Zebrowski, il Sound Designer di David Lynch.



Un centinaio sono i corti di animazione di livello internazionale proposti nelle diverse sezioni e, come sempre, vasto il territorio interessato dal Festival, diffuso in tutta la regione, oltre che nei vicini Veneto e Slovenia. Confermato l'interesse nei confronti delle scuole che partecipano già nei mesi autunnali a diversi percorsi formativi.



Il Festival si tiene dall'11 al 29 dicembre 2018 a Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia, Lubiana, Venezia, Cervignano, Dobbia (Staranzano)

