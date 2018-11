Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > PN > San Vito al Tagliamento

Barocco Europeo: "Palandrana e Zamberlucco"

“Avete presente il ‘700 galante? Ebbene: scordatevelo!”. Così cominciano le note di scena dell’operina “Palandrana e Zamberlucco”, o meglio gli Intermezzi tra “Palandrana vecchia vedova e Zamberlucco giovine da bravo”, creati da Alessandro Scarlatti nel 1716 e scelti dal Laboratorio per l’Opera Barocca dell’associazione "Barocco Europeo" come speciale produzione 2018, messa in scena grazie alla collaborazione con PAN Opera Festival di Panicale (Perugia) e con Carniarmonie, dove ha debuttato lo scorso agosto.



Il Teatro Arrigoni di San Vito al Tagliamento accoglierà lo spettacolo domenica 11 novembre, come ultima data del festival MusicAntica, che si è snodato in vari centri del pordenonese grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli e dei molti Comuni che hanno accolto le diverse proposte organizzate in un originale percorso dal titolo “Mediterranean Crossover”.



Dalle soffici tinte pastello delle lacche veneziane e dalle garbate movenze di un minuetto salottiero, quest’opera di Scarlatti prende decisamente le distanze, mettendo in scena rozzi tavoli da taverna, ciniche irrisioni del mondo femminile, specialmente quando non più baciato da gioventù e bellezza, e l’esercizio di una sensualità malinconica e a tratti decadente. Ma attenzione: chi ascolta l’opera ha fin dall’inizio il segreto presentimento che l’arroganza maschile non resterà a lungo impunita.



La messa in scena, prodotta con la direzione artistica di Donatella Busetto, vede sul palco l’ensemble del Cenacolo Musicale (violini, violoncello, violone, oboe e cembalo) insieme ai due ruoli protagonisti Anastasia Cazzola (mezzosoprano) e Pedro Bomba (baritono), selezionati attraverso i Seminari internazionali di Musica Barocca organizzati lo scorso anno a Sacile sotto la supervisione di Sara Mingardo, e ad un gruppo di attori-mimi, tutti coordinati dalla regia di Marco Bellussi, con i costumi di Carlos Tieppo.



INFO/FONTE: Ufficio Stampa associazione "Barocco Europeo"

Antico Teatro Arrigoni

piazza del Popolo

San Vito al Tagliamento

PN

Orario - Ingresso: 21.00 (ingresso libero)

Il 11/11/18

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-340-2802836

Email: info@barocco-europero.org

Sito web: http://www.barocco-europeo.org