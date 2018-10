Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > PN > Pordenone

Affascinati dal cervello 2018

Dal 4 al 25 ottobre a Pordenone torna uno degli appuntamenti di riferimento fra scienza e cultura, il ciclo di incontri “Affascinati dal cervello”, l’annuale format promosso dall’IRSE, l’Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia a cura di Laura Zuzzi. Motore pulsante dell’edizione 2018 saranno le dinamiche fra “Il cervello e le emozioni, tra adattamenti e malattia”: l’occasione per indagare percorsi del cervello umano fra istinto, impulso e razionalità, fra processi affettivi e disagio, o malattia.



«Puntare sulle emozioni o stimolare la razionalità? Questione da sempre complessa nella scelta di contenuti e metodologie, così come nella scelta della comunicazione. – spiega la curatrice Laura Zuzzi, presidente IRSE - Per questo l’edizione 2018 di “Affascinati dal cervello” indagherà il rapporto fra emozioni e cervello, attraverso incontri-dibattito aperti a tutti: giovani in formazione, educatori, psicologi, analisti, ma anche persone di ogni età poiché nessuno è escluso da questo ruolo di educatore di se stesso a gestire le proprie emozioni e a tessere migliori relazioni, di ascolto e dialogo. Magari controcorrente».



Due neuroscienziati, Stefano Canali e Michela Balconi, e il biopsicologo Tullio Giraldi saranno protagonisti a Pordenone dei tre incontri in cartellone: partiremo giovedì 4 ottobre, alle 15.30, con una ampia “narrazione”, nello stile originalissimo di Stefano Canali della SISSA, sulle diverse definizioni di passioni, tra storia, arte letteratura e neuroscienze. Con Michela Balconi, docente di neuropsicologia e neuroscienze cognitive, giovedì 11 ottobre approfondiremo nuovi metodi per l’analisi e la comprensione della relazione tra processi affettivi e indici fisiologici, con applicazioni a casi clinici e contesti sperimentali. Siamo “solo” infelici e tristi o malati di depressione? Ne tratterà, giovedì 25 ottobre, il biologo e psicologo Tullio Giraldi, Quanto il disagio individuale è costituito da difficoltà di adattamento ad eventi della vita e da emozioni e sentimenti che non costituiscono una malattia, per i quali l’esclusiva prescrizione di psicofarmaci può essere una risposta inappropriata.



Gli incontri si terranno nell’Auditorium Centro Culturale Casa A. Zanussi Pordenone (via Concordia 7), con ingresso aperto alla città. Partecipazione gratuita. È comunque gradita l’iscrizione entro il 22 settembre alla Segreteria IRSE. irse@centroculturapordenone.it.



Info:

IRSE – Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia

tel. 0434-365326

www.centroculturapordenone.it/irse





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Volpe&Sain

Affascinati dal cervello 2018

Auditorium Centro Culturale Casa A. Zanussi

via Concordia, 7

Pordenone

PN

Orario - Ingresso: 15.30

Dal 04/10/18 al 25/10/18

Per maggiori informazioni

Telefono: 0434-365326

Sito web: http://www.centroculturapordenone.it/irse