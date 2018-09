Appuntamenti > Incontri & Tempo Libero > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Cinema: "Il dilemma dell'identità"



Giovedì 27 settembre alle ore 20.00, al Teatro Miela di Trieste, verrà proiettato in anteprima il film documentario "Il dilemma dell'identità"



Un film di Sabrina Morena

prodotto da Marta Zaccaron e Ida Weiss

fotografia Radovan Cok

montaggio Giorgio Milocco

suono Havir Gergolet

musiche Francesco Morosini

post-produzione audio Julij Zornik



Con Ariella Reggio, Lucka Pockaj, Elena Husu, Giustina Testa, Marzia Postogna.

Con la partecipazione e la consulenza scientifica di Marta Verginella e Tullia Catalan e con Xenia Majovski, Milena Markic, Sabrina Morena, Emily Menguzzato, Mia Mathee.

Una produzione Quasar Multimedia in co-produzione con Bela Film e RTV Slovenia Realizzato in collaborazione con Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, Friuli Venezia Giulia Film Commission, MIBACT e con il supporto di Fondazione Museo Storico del Trentino e Bonawentura.



Cinque attrici e la loro regista preparano uno spettacolo teatrale in cui mettono in scena i destini emblematici di cinque donne che hanno vissuto a cavallo della prima guerra mondiale, andando in cerca delle loro tracce sul territorio e ricostruendo sul palcoscenico le emozioni e i sentimenti espressi nei loro diari, lettere e saggi.



Pavla Hocevar è nata a Vienna e ha studiato a Lubiana per il diploma di maestra, uno dei mestieri intellettuali consentito alle donne. Nel 1910 viene a insegnare a Trieste nelle scuole popolari della Società Cirillo e Metodio per rafforzare la coscienza nazionale slovena.



A Trieste vive anche Marica Nadlisek Bartol, scrittrice e la prima redattrice della rivista Slovenka, la prima rivista femminile slovena. Anche Marica è una maestra e insegna nella scuola di S. Giovanni, quartiere di Trieste a maggioranza sloveno. Fa scandalo perché va in bicicletta e si veste alla moda. Con il matrimonio e la maternità Marica è costretta però ad abbandonare completamente la professione di redattrice e di insegnante.



Elody Oblath è un intellettuale e scrittrice di origine ebrea ungherese, si sente italiana ma è intrisa di cultura tedesca. Come gli amici Scipio Slataper e Giani Stuparich è irredentista e aspira al ricongiungimento di Trieste all'Italia.



Nel mondo socialista agisce Giuseppina Martinuzzi, istriana di Albona, che per 30 anni ha insegnato a Trieste nelle scuole popolari dei quartieri poveri della città. Ormai in pensione, è un'importante dirigente socialista, eletta in consiglio comunale, femminista e fervente sostenitrice del dialogo italo-slavo.



Alice Schalek è una giornalista e fotografa viennese di ascendenza ebraica. Allo scoppio della guerra è stata la prima donna ad essere accreditata come reporter di guerra e racconta con numerose fotografie il fronte dell' Isonzo.

Pavla, Marica, Elody, Giuseppina, Alice vivono i momenti che precedono il conflitto e la guerra ciascuna in modo diverso.



Cinque destini sui quali ha soffiato il vento della Storia scompaginando i progetti di vita e costringendo a scelte obbligate. Cinque donne diverse che si specchiano le une nelle altre ricreando pensieri ed emozioni di un periodo in cui si rompevano gli equilibri e cambiavano i confini in Europa.



Un gioco di scatole cinesi in cui i diversi piani del presente e del passato si intrecciano, che vuole essere una riflessione sulla pace e sulla guerra, sulla ricerca dell’equilibrio, sulla fragilità e la grandezza dell’ Europa.



Ingresso libero.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Teatro Miela / Bonawentura

Teatro Miela

piazza Duca degli Abruzzi, 3

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 20.00 (ingresso libero)

Il 27/09/18

