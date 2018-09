Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Museo Revoltella: Mattinate Musicali Internazionali 2018-2019

La diciottesima edizione delle Mattinate Musicali Internazionali 2018-2019 avrà luogo all'Auditorium del Museo Revoltella, a partire da domenica 23 settembre 2018 fino a domenica 24 marzo 2019, sempre con inizio alle ore 11.00.



La rassegna concertistica -nata nel 2001 da un'idea del compositore triestino Marco Sofianopulo e del Maestro Massimo Belli - è promossa dal Comune di Trieste e realizzata a cura della Nuova Orchestra “Ferruccio Busoni” con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Turismo FVG, della Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali, dell’Azienda Agricola Valentino Butussi e della Cantina Pitars.



Alla presentazione della rassegna sono intervenuti l'assessore comunale alla Cultura Giorgio Rossi con il direttore del Servizio Musei e Biblioteche Laura Carlini Fanfogna e il Maestro Massimo Belli, direttore della Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni” e artefice del coordinamento artistico della stagione.



“Coltiviamo un prezioso e durevole rapporto nel tempo che di anno in anno accresce a livello internazionale la fama della Nuova Orchestra Ferruccio Busoni con proposte di grande qualità sempre variegate, grazie all'impegno e alla professionalità del Maestro Belli e degli orchestrali, dando lustro alla cultura musicale da sempre peculiarità e tradizione di Trieste”- ha sottolineato l'assessore Rossi -.



“Quest'anno la rassegna concertistica è ampliata rispetto agli anni precedenti, con ben 14 appuntamenti, rispetto ai 10 dell'anno scorso e ai 7 di due anni fa. Il primo appuntamento inaugurale che darà il via al programma delle Mattinate musicali al Revoltella, di domenica 23 settembre sarà dedicato a Marco Sofianopulo – ha detto il direttore Carlini Fanfogna - per ricordare la figura del Maestro prematuramente scomparso il 14 novembre 2014. Il Maestro Sofianopulo non soltanto ha diretto per ventotto anni la Cappella Civica della Cattedrale di San Giusto (ovvero la più antica istituzione culturale cittadina, con i suoi quasi cinque secoli di vita), ma è stato, nel segno della musica, un appassionato assertore dell’armonica convivenza fra le molteplici componenti etniche e culturali cittadine, costruendo, attraverso le iniziative musicali, sinceri rapporti di collaborazione e amicizia. L’Amministrazione Comunale ha voluto onorare la memoria di Marco Sofianopulo non soltanto con il sostegno a questa nuova edizione della Mattinate Musicali – ha aggiunto - sapientemente orchestrate e dirette dal maestro Belli, ma anche attraverso l’intitolazione al Maestro dell’Auditorium del Museo Revoltella che le ospita”.



“Il concerto di apertura del 23 settembre – ha rilevato Massimo Belli – vedrà l'Orchestra Ferruccio Busoni proporre una delle opere più significative di Wolfgang Amadeus Mozart, il concerto K488, con il pianista Emilio Aversano, esibitosi nella Konzertsaal dell'Universitat der Kunste di Berlino, Gewandhaus di Lipsia, Sala d'Oro del Musikverein di Vienna e recentemente al Teatro La Scala di Milano, e la sinfonia più celebre, la n. 40, sotto la mia direzione”.



Molti i solisti di alto prestigio, ha aggiunto Belli, che si alterneranno e che abitualmente si esibiscono nei più importanti teatri del mondo, oltre a famosi Ensemble, vincitori di concorsi internazionali e giovani talenti straordinari, repertori tradizionali e prime assolute delle opere di compositori.



La novità di questa edizione è l'inserimento di due appuntamenti dedicati alla musica antica con l'Ensemble “Il Terzo Suono” e l'Ensemble Odhecaton, vincitore del Premio Abbiati 2018. La rassegna si consluderà domenica 24 marzo 2019 con la Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni e una stella nascente del violinismo contemporaneo, la diciottenne Elisso Gogibedaswhili.



Non mancheranno inoltre alcuni concerti dedicati alle scuole di Trieste e provincia che prevedono una forma originale già collaudata: gli studenti delle scuole a indirizzo musicale (primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado) potranno assistere alle prove d'orchestra durante la preparazione del programma musicale che sarà poi proposto al pubblico.



Alla fine di ogni concerto, si potrà partecipare al brindisi di saluto con gli artisti, offerto dalle Aziende vinicole Butussi e Pitars.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste

Museo Revoltella: Mattinate Musicali Internazionali 2018-2019

Civico Museo Revoltella - auditorium “Marco Sofianopulo”

via Diaz, 27

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 11.00

Dal 23/09/18 al 24/03/19

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.museorevoltella.it