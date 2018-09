Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Storie nell'arte: "Arturo Nathan, artista della solitudine"

Venerdì 14 settembre, alle 16.30 e alle 18.00, al Civico Museo Revoltella Galleria di Arte Moderna Trieste, per la rassegna "STORIE NELL'ARTE", nuovo appuntamento con "Arturo Nathan, artista della solitudine", a cura di Sabrina Morena, con Maurizio Zacchigna e Agnese Accurso al violino. Progetto a cura di Laura Forcessini.



Maurizio Zacchigna dà voce a “il personaggio Arturo Nathan” che osserva le sue opere con uno sguardo distaccato, raccontando la sua vita e ripercorrendo la sua ricerca artistica attraverso le testimonianze della sorella Daisy e degli amici che lo circondano, dagli artisti Carlo Sbisà a Giorgio Carmelich, al critico Manlio Malabotta e al pittore Cesare Sofianopulo. Una sorta di evocazione dell’artista immaginandone i pensieri e facendo rivivere le sue parole dei “Sonetti Metafisici” e delle sue lettere dal confino all’amico Carlo Sbisà. Arturo Nathan è un artista che osserva attentamente la vita per esprimerne il mistero con immagini e forme, espressione della parte inconscia e profonda dell’essere. Agnese Accurso al violino accompagna la lettura scenica e ne sottolinea i momenti più intensi.



Posti limitati, durata 45’ ca. - biglietto acquistabile mezz’ora prima dello spettacolo all’ingresso del museo, in prevendita al Teatro Miela dal lunedì al venerdì dalle15 alle 19.



Civico Museo Revoltella

via Diaz, 27

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 16.30 e 18.00

Il 14/09/18

Telefono: 040-365119

Email: teatro@miela.it

Sito web: http://www.miela.it