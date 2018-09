Appuntamenti > Incontri & Tempo Libero > Friuli Venezia Giulia > GO > Gorizia

Libri: “Oltre Trieste” di Giorgio Rosso Cicogna

La vita di Giorgio Rosso Cicogna sembra un romanzo, ma non lo è. Il diplomatico triestino, che ha attraversato il secondo Novecento venendo coinvolto nelle vicende più importanti della recente storia italiana, ha messo nero su bianco la sua vita e quella della sua famiglia.



Venerdì 14 settembre alle 18, nella libreria Leg di corso Verdi 67 a Gorizia, Rosso Cicogna presenterà il suo “Oltre Trieste”, pubblicato da Leg edizioni. Con l’autore intervengono il giornalista Mario Rizzarelli e il senatore triestino Francesco Russo.



La penna inizia a scorrere narrando delle vicende familiari legate alla Grande Guerra prima e all’Italia fascista poi. Dopo la Seconda guerra mondiale l’autore si addentra nei misteri della Prima Repubblica e tra i suoi protagonisti, che ha conosciuto da vicino con rapporti di stretta collaborazione e di amicizia grazie ai suoi incarichi a Palazzo Chigi e ai Ministeri della Ricerca e delle Partecipazioni statali, oltre che a quelli per la Farnesina. E’ stato Console a Vienna e Incaricato d’Affari in India. Dalla sua carriera diplomatica sono richiamati eventi e personaggi importanti per la storia europea e mondiale.



Dopo la caduta del muro di Berlino, la sua carriera subisce un cambio e si orienta al rilancio della sua città, Trieste. Diventa prima direttore e poi consulente internazionale per la Confindustria di Trieste. In seguito ricopre il ruolo di Direttore del Centro per la Scienza e la Tecnologia dell’UNIDO e segretario generale vicario dell’Iniziativa Centro-Europea a Trieste.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa LEG - Libreria Editrice Goriziana

LEG - Libreria Editrice Goriziana

corso Verdi, 67

Gorizia

GO

Orario - Ingresso: 18.00 (ingresso libero)

Il 14/09/18

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-0481-33776

Email: leg@leg.it

Sito web: http://www.leg.it