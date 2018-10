Mostre > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

13° Concorso internazionale di design "Trieste Contemporanea"

Sabato 8 settembre alle ore 18.30, allo Studio Tommaseo, si terrà la cerimonia di premiazione in concomitanza con l'apertura della mostra delle opere vincitrici del Tredicesimo Concorso Internazionale di Design Trieste Contemporanea, dedicato ad "Harbour for Cultures", progetto biennale che Trieste Contemporanea sta dedicando alle possibili dimensioni sociali e culturali di un'immagine di un nuovo “porto di culture”, a partire dall’attuale dibattito sulla riconversione reale del Porto Vecchio di Trieste.



Vince il premio maggiore, il Premio Gillo Dorfles 2018, Julia Landsiedl designer austriaca che ha presentato un progetto ispirato alle boe situate nel golfo di Trieste.



Il Premio Trieste e il Premio BEBA sono andati al giovane architetto turco Meriç Arslanoglu per il suo progetto "con-tag#"; mentre il Premio InCE per il miglior design di uno dei Paesi aderenti all'InCE non UE è stato assegnato a Milan Rankovic, designer serbo che ha presentato il progetto "S-case", una valigia solare portatile che utilizza pannelli solari per produrre energia elettrica e che può anche essere usata per cucinare.



Due menzioni speciali sono state assegnate. La prima al progetto "Sal_ary", presentato dalla designer croata Ines Vlahovic: un sacchetto di sale cucito di materiale sostenibile ispirato all'antica Roma, tempi in cui il sale era prezioso e anche quello dall'Adriatico era usato come pagamento (salario). La seconda al gruppo turco formato da Cansu Dinç, Beyzanur Meriç, Sunay Pasaoglu, Ebranur Yýlmaz, per il loro progetto "threshang", una grande mappa-disegno di nuove funzioni immaginarie dell'area di Porto Vecchio.



Il concorso è stato organizzato dal comitato Trieste Contemporanea nell'ambito delle attività 2018 del progetto “Harbour for Cultures” | sotto gli auspici dell'Iniziativa Centro Europea e della Fondazione BEBA di Venezia | con il patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali e del Comune di Trieste | con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | con la collaborazione del MAO–Museum of Architecture and Design, Lubiana | e di Culturelink Network/IRMO Croatia; ICA–Institute for Contemporary Art, Zagreb; KCB–Cultural Centre Belgrade; L’Officina, Trieste; Studio Tommaseo, Trieste | assieme ai partner del network Continental Breakfast.



