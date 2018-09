Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > UD > Tarcento

"Armonie. Gioielli musicali nella Perla del Friuli" - XXXVIII edizione

Seguita, come ogni anno, da un folto e affezionato pubblico, giunge alla 38ª edizione "Armonie - Gioielli musicali nella Perla del Friuli", la storica e vivace stagione concertistica tarcentina, che, da diversi decenni, offre alla città alcuni imperdibili appuntamenti con la grande musica, interpretata, nella più varia qualità di stili, da valenti artisti di fama nazionale e internazionale: nel corso degli anni, infatti, la manifestazione ha visto esibirsi artisti del calibro di Konstantin Bogino, Mario Brunello, Daniel Rivera, Mario Stefano Pietrodarchi, Luciana D’Intino, Lucio Degani, Riccardo Agosti, Quirino Principe, Francesca Scaini.



Promossa dall’Associazione Musicale Tarcentina – sodalizio che vanta, negli anni, l’organizzazione di centinaia di concerti in Regione – con il sostegno della Città di Tarcento, la manifestazione, articolata in 3 appuntamenti a ingresso libero, si terrà dal 7 al 30 settembre nella Sala Polifunzionale del nuovo Teatro Margherita.



La rassegna verrà inaugurata venerdì 7 settembre, alle 20.30, con l’originalissimo duo formato da Santo Albertini all’armonica a bocca ed Edoardo Bruni al pianoforte: una rara occasione per ascoltare uno strumento davvero inconsueto nel repertorio classico, dalle enormi potenzialità, in questo caso valorizzato da un grande virtuoso quale Albertini, che, nella sua lunga carriera internazionale è stato direttore, arrangiatore e armonica solista del celebre Trio di armoniche “Palbert”. Appassionante il programma della serata, che prevede brani di Bach, Schubert, Beethoven, Massenet, Debussy e Brahms.



Domenica 23 settembre, alle 18, la pianista Barbara Rizzi, direttore artistico della manifestazione, proporrà "Canto russo", un viaggio nelle struggenti profondità del Romanticismo russo attraverso meravigliose pagine di Tchaikovski, Glinka e Borodin.

Barbara Rizzi ha tenuto centinaia di concerti nell’ambito di prestigiose Rassegne in Italia e all’estero e ha creato diverse produzioni teatro/musicali e cinematografiche apprezzate in rinomate sedi (Cineteca Italiana di Milano, Mittelfest, Ravello Festival, Giornate del Cinema Muto, Festival “Erik Satie” di Parigi, Teatro Sociale di Bergamo, Teatro Bibiena di Mantova) collaborando con illustri personalità artistiche quali Quirino Principe, Konstantin Bogino e Ornella Volta.



A conclusione della manifestazione domenica 30 settembre, alle 18, Silvia Martinelli, soprano e Andrea Trovato, pianoforte, artisti di grande affiatamento nel panorama concertistico italiano, si esibiranno in "Venezia e Napoli", un suggestivo, coinvolgente percorso tra le più celebri Romanze e Arie da Camera italiane, con musiche di Rossini, Donizetti e Liszt. Silvia Martinelli è stata premiata in numerose competizioni nazionali e internazionali e svolge un’ampia attività artistica, sia nell’ambito della lirica che del concertismo; Andrea Trovato, pianista e organista, perfezionatosi presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, è attivo come solista e camerista, spaziando dalla musica antica a quella contemporanea.





Sala Polifunzionale del Teatro Margherita

viale Marinelli, 20

Tarcento

UD

Orario - Ingresso: ore 20.30, ore 18.00 - ingresso libero

Dal 07/09/18 al 30/09/18

Email: musarcento@libero.it