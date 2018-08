Appuntamenti > Incontri & Tempo Libero > Friuli Venezia Giulia > PN > Pordenone

Cinema sotto le Stelle 2018: "Wonder" di Stephen Chbosky

Per il "Cinema sotto le Stelle", mercoledì 8 agosto Cinemazero porta in piazzetta Calderari, alle 21.30, "Wonder", film che racconta a storia del piccolo Auggie: nato con una rara malattia, dovrà affrontare il mondo della scuola per la prima volta. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar e 1 candidatura a BAFTA.



Diretta da Stephen Chbosky, con protagonisti Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson, la pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo omonimo di R.J. Palacio, pubblicato nel 2012. Una favola gentile sulla differenza e sulla sua accettazione.



In caso di maltempo le proiezioni si terranno, alla stessa ora, in Sala Grande a Cinemazero.





Arena Calderari

piazzetta Calderari

Pordenone

PN

Orario - Ingresso: 21.30

Il 08/08/18

Sito web: http://www.cinemazero.it