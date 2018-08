Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Tutto fu ambito, e tutto fu tentato

Lo spettacolo "Tutto fu ambito, e tutto fu tentato", prodotto dall’Associazione Internazionale dell’Operetta FVG, va in scena mercoledì 8 agosto al Bastione Rotondo del Castello di San Giusto, alle ore 21, nell’ambito delle manifestazioni di Trieste Estate 2018



A ottant’anni dalla morte, il giudizio su Gabriele D’Annunzio rimane controverso. Considerato minore, e “dilettante di sensazioni”, da Benedetto Croce, verrà liquidato da Giorgio Manganelli come un poeta cui “non interessa trasmettere alcunché, vuole solo costruire delle strutture e per costruire saccheggia la totalità del vocabolario italiano”.



Per altri invece il letterato fu “divino”, ma nella valutazione gioca la sua sovraesposizione nella Grande guerra. Anche sulla sua partecipazione a quest'ultima, però, i pareri non collimano. Il “Comandante” fu abilissimo a trasformare in grandi successi militari o morali fallimenti o episodi senza esito, come l’attacco a quota 28 di Duino, o la “beffa di Buccari”.



«Falso esteta» che «nausea i nostri soldati» scrisse Ungaretti, affondando nel fango e nel sangue del Carso. Un’«eterna modella che fa le moine, in ginocchio dinanzi ai feretri, col lembo della bandiera in mano… dinanzi al fotografo sempre immancabile».



Pure, l’efficacia delle sua doti comunicative (e prima di tutto autopromozionali) venne riconosciuta dagli alleati dell’Intesa e dai nemici degli Imperi centrali.



La “Repubblica del Carnaro” rappresenta poi forse il massimo della contraddittoria esaltazione dell’Imaginifico, che arriverà a dichiararsi comunista, apprestando un corredo terminologico e simbolico che sarà fatto proprio dal fascismo.



Tutto fu ambito, e tutto fu tentato illustra la figura di Gabriele D’Annunzio mettendone a fuoco tre caratteristiche e tre momenti: appunto la straordinaria capacità comunicativa e l’autocostruzione dell’immagine, l’invasamento per la guerra e l’eccidio di quota 28 in cui morì Giovanni Randaccio, e il tumultuante laboratorio di modernità costituito dalla Repubblica del Carnaro.



Il protagonista, interpretato da Massimo Somaglino (molto somigliante a D’Annunzio), si esprime quasi esclusivamente attraverso discorsi, lettere o poemi; a fare da contraltare è una donna, interpretata da Marzia Postogna, l’epitome di tutte le compagne o amanti avute da D’Annunzio, e che in una prospettiva obliqua e a volte ironica fruga tra le ombre annidate dietro la fama e la gloria.



La narrazione è scandita da più interventi musicali su brani di Arona, Bredova, Graziani-Walter, Pizzetti, Respighi, Satie, Tosti, Visnoviz, Wolf Ferrari, interpretati dal soprano Veronica Vascotto e dalla pianista Cristina Santin.





