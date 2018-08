Appuntamenti > Incontri & Tempo Libero > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Marestate 2018

“Le opere di artisti e manifatture viennesi per il Lloyd austriaco dopo il 1907”, è questo il titolo della conferenza di Sergio Vatta con la quale si inaugura - venerdì 3 agosto, alle ore 21, al Museo del Mare di Trieste - il ciclo di incontri della manifestazione “Marestate 2018”.



Il 1907 è l'anno del “Thalia”, bianco piroscafo dedicato ai “viaggi di piacere”, le crociere cui partecipava la migliore aristocrazia e borghesia dell’epoca. L'itinerario più prestigioso, vero fiore all’occhiello della Compagnia, era la crociera di mezza estate che, superato lo stretto di Gibilterra, lungo la costa atlantica europea arrivava fino ad Amburgo. Chi voleva (e poteva) continuava da qui il viaggio visitando oltrepassando Capo Nord, fino alle lontane isole Spitzberghen e, quindi, in pieno Oceano Artico. A questa nave è dedicata una mostra visitabile proprio al Museo del Mare.



Anche di questi viaggi tratta l'intervento di Sergio Vatta, storico dell'arte, studioso di pittura e grafica pubblicitaria con particolare riguardo agli artisti della Venezia Giulia ed esperto, tra le altre cose, della rivista “Sul Mare” del Lloyd. La conferenza è un'occasione per approfondire gli stretti rapporti tra il Lloyd e le espressioni artistiche del tempo.



In occasione della conferenza il Museo del Mare rimane aperto dalle 20 alle 23.



Ingresso gratuito.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste

Civico Museo del Mare

via Campo Marzio, 5

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 21.00 (ingresso libero)

Il 03/08/18

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.museodelmaretrieste.it