Nati per Leggere: gli appuntamenti "#abassavoce" dal 6 al 10 agosto

In programma quattro nuovi appuntamenti "#abassavoce", promossi dal progetto locale "Nati per Leggere" in collaborazione con il Comune di Trieste e varie realtà pubbliche e private del territorio:



LUNEDÌ 6 agosto, dalle 17.00 alle 18.00, nello splendido giardino della BIBLIOTECA COMUNALE MATTIONI (via Petracco 10, a Borgo San Sergio) le volontarie di Nati per Leggere incontreranno famiglie con bambini da 0 a 6 anni per condividere le storie più belle, nonché consigli su come e cosa leggere a casa e sui benefici di questa pratica fin dai primi mesi di vita. In caso di maltempo l'incontro si svolgerà in biblioteca;



MARTEDÌ 7 agosto appuntamento con le letture di qualità e i consigli di Nati per Leggere, dalle 17.00 alle 18.00, nel giardino adiacente alla BIBLIOTECA IL TRAM DEI LIBRI, Punto Lettura della Biblioteca Diffusa (via Doberdò 20/3 (Opicina – 1° piano della sede del Centro Civico di Altipiano Est). L’incontro è realizzato in collaborazione con il Comitato Genitori “Insieme sull’Altipiano” ed è rivolto a famiglie con bambini da 0 a 6 anni. Su richiesta le letture si svolgono anche in sloveno. In caso di maltempo l'incontro si svolgerà in biblioteca;



GIOVEDÌ 9 agosto, dalle 10.30 alle 12.00, al CIVICO MUSEO DEL MARE (via Campo Marzio 5) l'ormai abituale incontro della domenica mattina con i libri di qualità per bambini da 3 a 6 anni si rinnova secondo l'apprezzata formula estiva. Nel giardino del Museo (in caso di maltempo in sala) saranno proposte letture accompagnate da laboratori creativi a tema marino;



VENERDÌ 10 agosto, dalle 17 alle 18, nel giardino del Punto Lettura IL NUOVO GUSCIO (via delle Monache 3, San Giusto), appuntamento mensile con le letture e i consigli di Nati per Leggere, per famiglie con bambini da 0 a 6 anni. In caso di maltempo l'incontro si svolgerà negli spazi interni.



Tutti gli incontri sono a INGRESSO LIBERO E GRATUITO SENZA PRENOTAZIONE



Le letture sono organizzate per gruppi omogenei d’età e, laddove possibile, anche individualmente.



Il programma completo del terzo trimestre 2018 di “Incontriamoci #abassavoce” può essere scaricato all’indirizzo: http://natiperleggere.comune.trieste.it/incontriamoci-abassavoce-luglio-settembre-2018.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste

varie sedi



Trieste

TS

Dal 06/08/18 al 10/08/18

Per maggiori informazioni

Telefono: +39-040-0649556

Email: bibliocom@comune.trieste.it

Sito web: http://natiperleggere.comune.trieste.it