Lunatico Festival 2018: "Condominio #Scandaletti"

Venerdì 3 agosto alle ore 20.30, nell'ambio di Lunatico Festival 2018, va in scena "Condominio #Scandaletti", concerto di parole e musica,



Un cantautore attore e una storia da raccontare. Dieci canzoni sono i dieci piani di un edificio fantastico. Stefano Scandaletti, voce Davide Gobello, chitarra Donald Renda, batteria elettronica Andrea Beninati, violoncello Monica Codena, drammaturgia Dal vivo il repertorio del suo lavoro discografico "CONDOMINO #SCANDALETTI". Scandaletti prende ispirazione dalla differente umanità che abita il suo Condominio; dai buchi spuntano chiacchiere, dagli echi delle scale, dai silenzi in ascensore, dalle silhouette illuminate dietro le tende escono i suoni che danno vita a nuove armonie. Scandaletti, in una realtà fantastica, si sposta attraverso i piani, dal suo monolocale fino al superattico.



Diversi personaggi sono accomunati, oltre che dallo spazio vitale, dallo stesso senso di perdita dell’identità o confusione, a prescindere dall’età, dallo stato sociale e dalla composizione dei nuclei familiari. Gli abitanti/protagonisti hanno smarrito o mai conosciuto la capacità di amare, e con essa anche la capacità di unirsi come comunità – gli appartamenti non sono altro che camere dello stesso edificio, dove ognuno si sente lontano e diviso.



I brani sfiorano il pop plastico dei video games, degli autoscontri, delle sigle dei cartoni animati giapponesi. Nel loro interno sono compresse parole che trasformano la musica in cibo, droga, battito cardiaco, lamette, baci, occhi lucidi, violenza e passione.





Stefano Scandaletti nasce a Padova nel 1977. Debutta come attore con lo stesso regista ne I Piccoli Maestri. È in seguito Renzo Tramaglino in Renzo e Lucia di Francesca Archibugi e Pietro Valpreda in Romanzo di Una Strage di Marco Tulio Giordana. Prosegue al cinema con Liliana Cavani, Marco Turco, Francesco Munzi, Marcello Cesena, Mario Monicelli, Carlo Mazzacurati, Matteo Bellinelli, Sergio Martino, Roberto Benigni, Gianluca Maria Tavarelli, Maurizio Zaccaro, André Téchiné, Joaquìn Oristell, Alessandro Rossetto, Claudio Fragasso, Miguel Alcantud. È nel cast dell’ultima serie Sky Il Miracolo di Nicolò Ammaninti. A teatro vince il Premio Off#2 -­? Teatro Stabile del Veneto e il premio Argot Off del Teatro Argot di Roma con un monologo tratto da Orlando di Virginia Woolf con la regia di Stefano Pagin. Viene diretto a teatro da Andrea De Rosa, Francesco Calcagnini, Luis Pasqual, Luca De Fusco, Alessandro Maggi, Pierluigi Pizzi, Lino Spadaro, Antonio Calenda, Natalino Balasso, Gigi Proietti, Paolo Valerio, Damiano Michieletto e Alex Rigola. Conduce su Raidue il programma musicale Top of the Pops e nel 2002 conduce su Raiuno Sanremo Giovani nel 2003. Come regista riceve il primo premio al Festival di Bellaria "Anteprima per il Cinema Indipendente Italiano" per il cortometraggio Giovedì. È autore musicale per gli Zero Assoluto, Chiara Civello, Marco Guazzone. Nel 2015 inizia il suo primo progetto cantautorale dal nome Condominio Scandaletti.



