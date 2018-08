Appuntamenti > Incontri & Tempo Libero > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

“Party con l'Europa” - Camper di Europe Direct in Porto Vecchio

Continuano gli appuntamenti di “Party con l'Europa” che lo sportello Europe Direct - Eurodesk del Comune di Trieste organizza - in occasione di Trieste Estate Giovani - per informare sulle opportunità e mobilità transnazionale rivolte ai giovani e alle associazioni che potrebbero beneficiare di finanziamenti europei.



Il nuovo appuntamento si terrà giovedì 2 agosto, alle ore 21.00, alla Centrale Idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste, in occasione dell'iniziativa “Celtic & Folk Night”.



In particolare, gli operatori dell'Ufficio Comunicazione: Europe Direct - Eurodesk saranno presenti in loco con il nuovo ufficio mobile (camper) del Comune di Trieste durante la serata per divulgare materiale informativo e informare sul Servizio Volontario Europeo e molte altre opportunità.



Il Servizio Volontario Europeo (SVE) è un'opportunità finanziata dall'Unione europea (Programma Erasmus+) che permette a tutti i giovani di età compresa tra i 17 e i 30 anni di svolgere un'attività di volontariato all'estero. Il progetto ha una durata dai 2 ai 12 mesi e prevede attività di volontariato in vari settori: assistenza sociale, politiche giovanili, sport, arte e cultura, tempo libero, ambiente ecc.



Il Corpo europeo di solidarietà è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani (18-30 anni) opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in Europa.



Dopo aver completato una semplice procedura di registrazione, i partecipanti al Corpo europeo di solidarietà potranno essere selezionati e invitati a unirsi a un'ampia gamma di progetti, connessi ad esempio alla prevenzione delle catastrofi naturali o alla ricostruzione a seguito di una calamità, all'assistenza nei centri per richiedenti asilo o a problematiche sociali di vario tipo nelle comunità.



I progetti sostenuti dal Corpo europeo di solidarietà possono durare fino a dodici mesi e si svolgeranno di norma sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste

Centrale Idrodinamica

Porto Vecchio

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 21.00

Il 02/08/18

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.arciserviziocivilefvg.org