Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

R…estate in Armonia 2018: "Tachite al tram (La porta rotta)"

Venerdì 3 agosto alle ore 21.00, al Giardino pubblico "Muzio de Tommasini" di via Giulia a Trieste (piazzale Ave Ninchi – sede del cinema estivo), L’Armonia presenta il quarto appuntamento di “R…estate in Armonia 2018 - Teatro al Giardino Pubblico” commedie in dialetto triestino.



La Compagnia Bandablanda (F.I.T.A.) metterà in scena "Tachite al tram (La porta rotta)" di Gianfranco Pacco, regia di Alenka Devetta.



Gli interpreti della commedia sono: Giada Tenace, Alessia Esposito, Stefano Serafini, Simone Valente, Virginia Lanza, Renata Mecchia, Delia Perugino, Gianfranco Pacco. Aiuto regia: Gianfranco Pacco; scene: Roberto Pignataro; arrangiamenti musicali: Maxino; coreografia: Delia Perugino; grafica: Gianmarco Pacco. Regia di Alenka Devetta.



Ingresso unico al prezzo popolare di € 5,00.

Prevendita biglietti al Ticket Point di Corso Italia 6/c a Trieste con € 0,50 di maggiorazione.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa L'Armonia

R…estate in Armonia 2018: "Tachite al tram (La porta rotta)"

Giardino pubblico "Muzio de Tommasini"

via Giulia

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 21.00 (ingresso libero)

Il 03/08/18

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.teatroarmonia.it