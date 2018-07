Appuntamenti > Incontri & Tempo Libero > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Curiosi di natura: “Giochiamo con la natura” - laboratori didattici

I sabati pomeriggio, dal 28 luglio all’8 settembre, la cooperativa Curiosi di natura propone “Giochiamo con la natura”: dei laboratori didattici per famiglie con bambini, per divertirsi e conoscere meglio il mondo naturale.



Gli incontri, per bambini dai 5 anni in su, ma aperti anche agli adulti, si terranno ogni settimana dalle 15.30 alle 18.30 al “Be Happy – Bottega dei sapori”, al n. 162 di Prosecco (vicino alla farmacia). In programma attività creative ed escursioni nel bosco, per scoprire cibi, sapori e colori della natura, e come questi permettono di nutrirsi e vivere.



L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Turismo FVG, nell’ambito del progetto “Piacevolmente Carso”.



Le uscite sono su sentieri facili e pianeggianti, e i laboratori sono curati da operatori con esperienze didattiche e creative. L’iniziativa prevede che i bambini siano accompagnati da genitori o famigliari, e che tutti assieme partecipino alle attività.



Tre le proposte: sabato 28 luglio, l’1 e 8 settembre “L’albero dei sapori”, per conoscere i prodotti dell'orto e i vegetali usati in polvere, granelli e succhi. Segue una passeggiata nel bosco con un'insegnante di Yoga, per scoprire la natura con giochi e facili esercizi.



Il 4 e 18 agosto, invece, “Chi cerca... trova tracce”: un gioco e un’escursione per associare degli animali alle loro tracce. Segue la costruzione di biglietti pop-up a tema.



Infine l’11 e 25 agosto “Le maschere nascoste”: copiando gli animali, costruzione di maschere con pitture ricavate dalle spezie. E un'escursione con giochi, per sperimentare le capacità mimetiche delle maschere realizzate.



Iscrizioni: 7,00 euro per adulto o bambino; riduzioni per famiglie con più di due bambini. Informazioni e prenotazioni su: www.curiosidinatura.it, cell. 340.5569374 e alla mail curiosidinatura@gmail.com.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa cooperativa Curiosi di natura

Orario - Ingresso: 15.30-18.30

Dal 28/07/18 al 08/09/18

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.curiosidinatura.it