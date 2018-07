Mostre > Friuli Venezia Giulia > PN > Sacile

A Tavola con la Belle Époque - “Anonimo fotografo”

Fotografia in mostra a Sacile per l’ultimo evento del progetto “A Tavola con la Belle Époque”, che il Piccolo Teatro ha condiviso con l’Accademia Italiana della Cucina e, per questa speciale proposta artistica, con l’associazione culturale "Imaginario", sempre con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.



Negli spazi di Imaginario Gallery, in via Dante 16, sarà infatti esposta una selezione di stampe da lastre d’epoca scattate da un “Anonimo fotografo” che agli inizio del Novecento colse per le vie di Trieste, tra i tavolini dei caffè, all’ippodromo, in passeggiata lungo le rive o tra i giardini del Carso momenti di vita, volti ed emozioni di uomini e donne testimoni di uno speciale spaccato storico, che ormai correva veloce verso la sua dissoluzione.



Frutto di una ricerca condotta dal giornalista e fotografo triestino Claudio Ernè, già ospite a Sacile la settimana scorsa nella conferenza-spettacolo promossa dallo stesso progetto del Piccolo Teatro sulla “Mitteleuropa fin-de-siècle”, il recupero di questo archivio, la sua sistemazione e, in parte, pubblicazione sono stati una vera scoperta, data la particolarità di scatti realizzati in modo molto fresco e “moderno” rispetto al periodo storico e alle attrezzature, sicuramente poco maneggevoli, che erano a disposizione dei fotografi.



Il taglio delle inquadrature, la scelta dei soggetti, la capacità di cogliere l’attimo senza una specifica messa in posa sono davvero straordinarie e sicuramente indice di una competenza notevole da parte dell’autore, che, nonostante le approfondite ricerche, per ora rimane senza nome. Sarà lo stesso Ernè che presenterà al pubblico l'esposizione ripercorrendo questa straordinaria vicenda.



A disposizione in galleria anche un catalogo con la riproduzione degli scatti, che resteranno in mostra fino al 5 agosto (orari: da martedì a sabato ore 17.00-19.30, domenica 10.00-12.30 e 17.00-19.30 (ingresso libero).





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Piccolo Teatro Città di Sacile

Imaginario Gallery

via Dante, 16

Sacile

PN

Orario - Ingresso: da martedì a sabato 17.00-19.30, domenica 10.00-12.30 / 17.00-19.30 (ingresso libero)

Dal 22/07/18 al 05/08/18

Telefono: +39-0434-781818

Email: info@imaginario.it

Sito web: http://www.piccoloteatro-sacile.org