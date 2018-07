Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Notte magica al Castello di San Giusto

Nell'ambito di “Trieste Estate 2018”, domenica 22 luglio alle ore 21.00, nel piazzale delle milizie del Castello di San Giusto, con ingresso libero, appuntamento con “Notte magica al Castello di San Giusto”, concerto con un repertorio tratto dalle più belle canzoni e arie italiane.



Sul palcoscenico del Castello di San Giusto si esibirà una compagine di circa 70 artisti con l’Orchestra dell’Accademia Musicale Naonis, diretta dal maestro Alberto Pollesel, il coro “Gruppo incontro” diretto dal maestro Rita Susowsky di Trieste e tre tenori del calibro di Andrea Semeraro, triestino doc e Luigi Albani e Luca di Gioia, effettivi nel coro de “La Scala” di Milano.



“Notte magica al Castello di San Giusto”, proporrà un repertorio tratto dalle più belle canzoni ed arie italiane. In programma brani che vanno da “Caruso” a “Libiam ne’ lieti calici”, da “La donna è mobile” a “Nessun dorma”, da “La campana di San Giusto” a “Va pensiero”, per un totale di 11 brani per più di un’ora di musica eccellente. Il programma proposto rende l’evento particolarmente accattivante.



L'evento è presentato dall’Accademia Musicale Naonis, che si avvale di grandi professionisti, ad iniziare dalla direzione artistica affidata al maestro Valter Sivilotti, e punta a favorire concerti rivolti a un pubblico eterogeneo, collaborando con associazioni del territorio regionale, per cercare di offrire quanto di meglio possiede ed esprime il Friuli Venezia Giulia in termini di arte musicale.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste

Castello di San Giusto (piazzale delle milizie)



Trieste

TS

Orario - Ingresso: 21.00 (ingresso libero)

Il 22/07/18

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.retecivica.trieste.it