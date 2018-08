Mostre > Friuli Venezia Giulia > PN > Sacile

Gilbert Hsiao

Dal 23 giugno al 2 agosto 2018 allo Studio d’Arte G.R., Sacile, Pordenone, si terrà una personale di Gilbert Hsiao. In esposizione, per la prima volta in Italia, 30 opere provenienti appositamente dagli Stati Uniti e dalla Germania che ripercorrono il percorso artistico di uno dei maggior artisti optical americani, che nel corso della sua carriera ha esposto anche al MOMA di New York e al Massachusetts Museum of Contemporary Art.



Gilbert Hsiao (1956, Easton, Pennsylvania) ha esplorato i meccanismi della percezione visiva fin dagli anni Ottanta. L’osservatore percepisce delle oscillazioni attraverso l’illusione di un’onda continua prodotta dall’esperienza fisiologica dello spazio e del movimento. Linee meticolosamente stratificate in strutture tessute fermamente creano un ritmo musicale e di quiete.



Hsiao ha recentemente iniziato un’esplorazione dell’uso di supporti irregolari come mezzo per organizzare lo spazio illustrato. Il risultato è una superficie costantemente in movimento, accentuata dalla forma del quadro. La vernice metallica e fluorescente è applicata con una pistola per verniciature ad alta pressione, che crea una superficie ruvida che fa di questi quadri un’esperienza avvincente sia da vicino che a distanza.



Gilbert Hsiao attualmente vive e lavora a Berlino, dopo trent’anni a Brooklyn, New York.

Ha studiato Storia dell’Arte alla Columbia University prima di laurearsi in belle arti al Pratt Institute di Brooklyn. I suoi lavori sono stati esposti in tutto il mondo, recentemente in Australia, Paesi Bassi e Germania, così come negli Stati Uniti, dove ha esposto al MOMA PS 1 di New York.

Hsiao di recente ha insegnato pittura nella New York Foundation for the Arts e le sue opere sono presenti in alcune fra le più prestigiose collezioni pubbliche e private americane.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Spaini&Partners

Gilbert Hsiao

Studio D'Arte G.R.

viale Pietro Zancanaro, 44

Sacile

PN

Orario - Ingresso: da lunedì a venerdì 9.30-12.30 e 15.30-18.30, sabato su appuntamento

Dal 23/06/18 al 02/08/18

Per maggiori informazioni

Telefono: 0434-738016

Sito web: http://www.studioartegr.com