Gemitaiz - "Paradise Lost Live Tour"

Dopo la pubblicazione del suo ultimo album di inediti "Davide", uscito lo scorso 20 aprile ed entrato direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana, Gemitaiz si prepara al tour estivo nelle principali città italiane.



Il rapper dalla poetica unica, tra gli artisti più seguiti della scena hip hop italiana, sarà live all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro venerdì 10 agosto.



I biglietti per il concerto saranno in vendita online sul circuito Ticketone dalle 16.30 di giovedì 3 maggio, mentre in tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle 16.30 di sabato 5 maggio.



INFO/FONTE: www.azalea.it

Arena Alpe Adria



Lignano Sabbiadoro

UD

Orario - Ingresso: 21.30

Il 10/08/18

Sito web: http://www.azalea.it