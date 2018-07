Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > PN > Aviano

Creedence Clearwater Revived

I Creedence Clearwater Revived portano in giro per il mondo un tributo sincero e fedele delle atmosfere dei Creedence Clearwater Revival, il gruppo californiano più rappresentativo della cultura on the road degli anni '60 e '70.



Nei numerosi concerti in Europa, troviamo in scaletta tutti i più grandi successi, tra cui "Proud Mary", "Bad Moon Rising" e "Have you Ever Seen the Rain".



L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Giais. Tutte le informazioni su: www.giais.it



L'ingresso è gratuito.



INFO/FONTE: www.azalea.it

Campo sportivo "Giais"



Aviano

PN

Orario - Ingresso: 21.30

Il 26/07/18

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.giais.it