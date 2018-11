Spettacoli > Teatro > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Le Cirque World’s Top Performers: "Alis"

"ALIS", lo spettacolo di Le Cirque World’s Top Performers, torna a grande richiesta nelle città che già lo avevano applaudito, facendo registrare "sold out" a ripetizione e record di pubblico: Brescia, Padova, Genova, Milano e Firenze.



Arriverà invece per la prima volta a Trieste, al Politeama Rossetti, il prestigioso Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, che da tempo attendeva lo show di cui tanto si parla. Per tutti è veramente un’occasione da non perdere, perché sarà l’ultima. I migliori artisti del Cirque du Soleil e del Circo Contemporaneomondiale, insieme nello stesso spettacolo, porteranno in scena i numeri a terra e aerei, che li hanno resi famosi, e nuove performance create appositamente per "ALIS".



Quasi 2 ore di esibizioni emozionanti e sorprendenti senza interruzioni, durante le quali non vengono mai utilizzati animali. Il pubblico si ritroverà coinvolto in un viaggio immaginario alla scoperta delle qualità

umane attraverso un suggestivo intreccio di atmosfere, ispirate dalla letteratura fantastica dell’800 e da “Alice nel Paese delle Meraviglie”.





POLITEAMA ROSSETTI

- Sabato 29 dicembre ore 20.30

- Domenica 30 dicembre ore 16.00 e 20.30

- Lunedì 31 dicembre ore 16.00





PREVENDITE:

www.alisticket.it

Prezzo del biglietto con agevolazioni per bambini e famiglie, secondo il settore scelto.



Per tutte le informazioni su "ALIS":

www.lecirquetopperformers.com

www.facebook.com/lecirquetopperformers

www.ilrossetti.it





INFO/FONTE: Ufficio Stampa LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS

Politeama Rossetti - Sala Assicurazioni Generali

largo Gaber, 2

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 20.30 (serali); 16.00 (pomeridiani)

Dal 29/12/18 al 31/12/18

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.ilrossetti.it