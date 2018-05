Appuntamenti > Incontri & Tempo Libero > Slovenia > -- > Divaca

Il paesaggio che vive. Living Landscape: "Patrimonio immateriale del Carso"

Prosegue il ciclo di conferenze e di visite sul territorio organizzate dal Museo Civico di Storia Naturale di Trieste in collaborazione con il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il prossimo appuntamento si terrà domenica 13 maggio, con ritrovo alle ore 10.00, a Divaca, in Slovenia, nel parcheggio del laboratorio Ražem, accompagnati da Boris Cok. Il numero dei partecipanti è limitato a 30 con prenotazione obbligatoria all'indirizzo boriscok.lokev@gmail.com.



Boris Cok da molto tempo si occupa delle costruzioni a secco e conduce ricerche nell'ambito delle religioni slave antiche. Ha pubblicato il libro “V siju mese?ine, testimonianze orali di Lovek, Preloz e dei dintorni”. È tra i membri fondatori del Partenariato per l'edilizia carsica in pietra a secco, con il quale collabora per incontri, lezioni, workshops. Ha collaborato alla realizzazione delle pubblicazioni “Manuale dell'edilizia carsica in pietra a secco” e della pubblicazione “I beni immateriali del Carso”.



L'escursione prevede la visita della grotta Risnik e il percorso lungo un sentiero didattico nei pressi di Divaca in Slovenia. Luoghi che venivano usati per riti propiziatori ai raccolti, riti di fertilità, oppure di iniziazione per i pastori. Vi si incontrano pietre e oggetti che rimandano alle antiche religioni e credenze dei popoli slavi, i cui significati sono stati presi da testimonianze orali dirette, ancora vive fino al 1948. Nel sentiero, vicino alla dolina Rusceva, si visitano anche cinque hiške (capanne in pietra a secco).



La visita dura circa 3 ore. (Si raccomandano scarpe adeguate).



Maggiori informazioni in lngua slovena su https://mojkras.wordpress.com





