Appuntamenti > Incontri & Tempo Libero > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

“Gioca & Osserva” al Museo di Storia Naturale

Domenica 13 maggio, al Civico Museo di Storia Naturale di via dei Tominz 4, dalle 11.00 alle 13.00, al pianoterra e all’interno del percorso museale, è in programma un nuovo appuntamento con le mattinate “Gioca & Osserva”, i rompicapo e i giochi da tavolo ispirati alla logica elementare, che hanno riscosso molta curiosità e interesse tra i visitatori ai quali sarà offerta l’opportunità di approfondire la sperimentazione dei videogame di nuova concezione.



Scopo del progetto è quello di mostrare le basi, molto semplici, della “logica digitale”, cioè il “meccanismo” che permette ai computer di svolgere operazioni “intelligenti”.



Si ricorda che l’incontro, sempre a cura di Alessio Iurman, ideatore del progetto didattico "cuBit", sarà l’occasione per conoscere i nuovi sussidi per la didattica della logica elementare.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste

“Gioca & Osserva” al Museo di Storia Naturale

Museo Civico di Storia Naturale

via dei Tominz, 4

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 11.00

Il 13/05/18

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.museostorianaturaletrieste.it