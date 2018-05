Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > PN > Fiume Veneto

Granfiume Motor Show

Al Granfiume di Fiume Veneto ?(Pordenone)? sono in arrivo due fine settimana dedicati ai motori, a due e quattro ruote. Il 5 e 6 maggio e il 12 e 13 maggio va infatti di scena il Granfiume Motor Show: esposizioni di auto e moto d’epoca, quad, gokart, macchine da rally, prototipi unici di auto, Delta integrali e Ferrari, con la partecipazione di associazioni e club del territorio. ?



Sono inoltre in programma numerosi momenti ludici con il simulatore di Rally e di Formula 1, la pista Gokart per i più piccoli, il circuito di macchine telecomandate e musica dal vivo con gruppi ogni giorno diversi. Da non perdere gli spettacoli di motocross freestyle e guida su due ruote di Bmw e trattori (questi ultimi offrono al pubblico un giro su due ruote).



Questo il programma nel dettaglio.



Sabato 5 maggio area interna: Stand espositivo “32° Rally Piancavallo" a cura della ASD Knife Racing Maniago, esposizione di quad dell’associazione Team Quad Livenza esposizione Kart a cura della Scuderia Ferrari Club di Pordenone, esposizione Subaru del Subaru STI Fans di Codroipo, esposizione moto e auto d’epoca dell’associazione Ruote del Passato di Pordenone, Esposizione di un prototipo d’auto creato interamente da Nicola Scanio, esposizione di 3 moto del concessionario ufficiale Yamaha Moto Spinazze’, Simulatore di Rally gratuito per tutti a cura di Real Racing Simulator.



Alle 15.30 “Presentazione ufficiale della manifestazione 32° Rally Piancavallo”. Nell’aera esterna: esibizione del Team De Piero by Acma con auto BMW e trattore, guida acrobatica su due ruote negli orari: 11-11.30, 15-15.30, 16.00-16.30, 19-19.30; con la possibilità di fare un giro. Musica dal vivo con il gruppo Black Cars dalle 17 alle 19.30.



Il programma si ripete con qualche variazione domenica 6 maggio. Nell’area interna stand espositivo “32° Rally Piancavallo" a cura della ASD Knife Racing Maniago, esposizione di quad dell’associazione Team Quad Livenza, esposizione Kart a cura della Scuderia Ferarri Club di Pordenone, esposizione di un prototipo d’auto creato da Nicola Scanio, esposizione auto americane d’epoca e moto a cura dell’ Old School Garage di Azzano Decimo, esposizione moto e auto d’epoca dell’associazione Ruote del Passato di Pordenone, simulatore di Rally gratuito per tutti a cura di Real Racing Simulator.



Nell’area esterna esibizione Team De Piero by Acma con auto BMW e trattore, guida acrobatica su due ruote negli orari 18.30-19.30 con possibilità di fare un giro, esposizione statica Subaru del Subaru STI Fans di Codroipo. Musica dal vivo con il gruppo Rock the Billy dalle 16.30 alle 18.30.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Granfiume - Fiume Veneto

Granfiume Motor Show

Granfiume



Fiume Veneto

PN

Dal 05/05/18 al 13/05/18