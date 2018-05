Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > PN > Sacile

Piano FVG 2018 - XI edizione

Con un incremento del 30% delle iscrizioni rispetto alla passata edizione, che quest’anno si assesta su 85 giovani e talentuosi pianisti iscritti provenienti da ben 24 Paesi, il concorso pianistico internazionale del Friuli Venezia Giulia "Piano FVG" torna ad animare la città di Sacile, ormai indiscussa “capitale del pianoforte”.



Tra il 4 e l’11 maggio prossimi, l’attesa competizione biennale aperta a giovani talenti della tastiera under 32 provenienti da tutto il mondo, metterà nuovamente Sacile al centro di un ricchissimo calendario di esibizioni, tra prove singole e concerti, tutte aperte al pubblico, fino ad arrivare alla scelta dei tre finalisti di quest’anno che si confronteranno in un’emozionante e decisiva esibizione con orchestra, come sempre valutata da una Giuria internazionale.



“La mission di Piano FVG – spiega il direttore artistico Davide Fregona – è quella di individuare talentuosi pianisti emergenti e avviarli ad una carriera concertistica: per questo abbiamo optato per la biennalità, proprio per permettere il rinnovamento generazionale”. “Il nostro è uno dei maggiori concorsi del panorama internazionale: siamo al centro dell’attenzione di tantissimi giovani musicisti di tutto il mondo che sanno di poter contare su una giuria di alto livello, su un montepremi consistente e una grande attenzione per il loro immediato futuro concertistico”.



Piano FVG assicurerà anche quest’anno, infatti, un tour regionale e internazionale per i vincitori e i migliori piazzamenti, oltre a garantire la registrazione del CD del vincitore presso un “tempio” della musica come la Fazioli Concert Hall di Sacile, grazie alla prestigiosa partnership di Fazioli al Concorso. E proprio da pochi giorni è disponibile sulle principali piattaforme di shop musicale online (iTunes, Amazon, Google Play) il CD registrato da Stefano Andreatta, vincitore della passata edizione di Piano FVG, per la prestigiosa etichetta KNS Classical, su un repertorio scelto che comprende “Sonate” di Scarlatti, Clementi, Beethoven e Rachmaninov. Ovviamente anche in questo caso l’incisione è stata realizzata alla Fazioli Concert Hall, sala di registrazione perfetta, luogo di culto prediletto da alcuni tra i maggiori pianisti al mondo.



“La registrazione del CD, spiega ancora il direttore Fregona, fa parte di Premi speciali messi a disposizione dal Concorso come particolare forma di promozione dei giovani pianisti laureati dalla competizione”. “Novità di questa edizione sarà anche un Master per l’accompagnamento di pellicole del Cinema muto, che ci sembrava imprescindibile vista la vicinanza geografica con il maggiore festival al mondo di questo genere cinematografico, così come rinnoveremo un riconoscimento davvero esclusivo, il Premio Academy, che premia non tanto i singoli pianisti ma gli Istituti di Alta Cultura Musicale a cui le squadre di pianisti appartengono”.



Saranno 4 quest’anno i luoghi della città del Livenza coinvolti dal Concorso – Palazzo Ragazzoni, l’ex Chiesa di San Gregorio, il Teatro Ruffo e il Teatro Zancanaro - dove il pubblico potrà ascoltare su ingresso libero grandi pianisti emergenti provenienti da tutto il mondo, per un’intera settimana di Concorso tra esibizioni singole, concerti con orchestra e incontri realizzata grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli, il Comune di Sacile e una speciale collaborazione con la CEI-InCe Iniziativa Centro Europea.





