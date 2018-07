Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > UD > Majano del Friuli

Festival di Majano 2018: Negrita - “Desert Yacht Club”

Dopo tre memorabili concerti nei palazzetti di Roma, Bologna e Milano, i Negrita proseguono il tour di “Desert Yacht Club” nei mesi estivi con nuovi bollenti live nelle arene e nei principali festival della penisola, esibendosi in brani nuovi e di repertorio per serate all’insegna del rock. L'obiettivo dichiarato dei Negrita per il tour di Desert Yacht Club è quello di portare gioia. E gioia sarà.



Il 26 luglio saliranno sul palco della 58° edizione del Festival di Majano, storica rassegna culturale ed enogastronomica organizzata da Pro Majano, che ogni anno raccoglie migliaia di visitatori nella cittadina collinare del Friuli.



I biglietti per il concerto saranno in vendita online sul circuito Ticketone dalle 10.00 di mercoledì 18 aprile, mentre sarà possibile acquistarli in tutti i punti vendita autorizzati a partire dalle 10.00 di sabato 21 aprile.



INFO/FONTE: www.azalea.it

Festival di Majano 2018: Negrita - “Desert Yacht Club”

Area Concerti Festival



Majano del Friuli

UD

Orario - Ingresso: 21.30

Il 26/07/18

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.azalea.it