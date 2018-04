Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

The Art Side 2018 - II edizione

Si rinnova quest’anno l’appuntamento con il festival teatrale "The Art Side", organizzato dall’associazione culturale JLab 360 di. La seconda edizione del Festival si terrà dal 16 al 21 aprile 2018 al Teatro Silvio Pellico di Trieste in via Gregorio Ananian, 5/2, in co-organizzazione con il Comune di Trieste Progetto Area Giovani (PAG). Durante i sei giorni saranno messi in scena quindici spettacoli, portati da diverse compagnie professioniste, amatoriali e scolastiche.



Mercoledì 18 aprile sarà dedicato ad una raccolta fondi per l’ospedale infantile "Burlo Garofalo"di Trieste. La serata avrà come ospite speciale il comico e showman triestino Angelo Pintus, e diversi giovani attori si sfideranno in un contest di improvvisazione teatrale. L’ingresso in sala, alle ore 20:00, avrà un costo di 10 €. L'incasso della serata sarà devoluto in beneficenza.



In tutte le altre giornate del festival il costo del biglietto intero sarà di 4€, mentre quello ridotto (valido per tutti gli studenti) sarà di 3€. La biglietteria aprirà trenta minuti prima dell’inizio di ogni spettacolo. Solo per l’evento di mercoledì 18 aprile è possibile prenotare i posti scrivendo all’email prenotazioni@jlab360di.com



Di seguito riportiamo il calendario completo del festival The Art Side:



16 Aprile ORE 20:00 - APERTURA FESTIVAL "Quel Rumoroso Silenzio" Liceo Oberdan di Trieste. "Installazione teatrale in cui gli attori rivivono in flashback i momenti salienti di una deportazione al campo di concentramento e del contesto storico della II Guerra Mondiale. Un unico filo rosso si intreccia tra le storie di personaggi anonimi che appaiono e scompaiono tramite le loro stesse parole, disorientando il pubblico, in un susseguirsi di racconti drammatici caratterizzati dall’alienazione dell’anima propria. Una performance ricca di realtà, suono e spunti di riflessione."regia di Vanjal Dapretto

Con la partecipazione del Coro Femminile Panta Rhei e Sara Zoto



17 aprile, ORE 13:00, "Quel Rumoroso Silenzio" Liceo Oberdan di Trieste.

regia di Vanjal Dapretto



ORE 18:30

"Ri-Flessibilità"

Oltre quella sedia

Forme mentali e oggetti difformi interagiscono da dentro a fuori con una flessibilità che apre sentieri di verso

e crea riflessione per dare luce agli spiragli.



ORE 20:00

"180@libero.opp"

Accademia della Follia

Nell’anniversario dei 40 anni della legge 180, questo spettacolo serve a ricordare com’era prima la realtà manicomiale e come si è arrivati alla situazione attuale. “La società per dirsi civile, dovrebbe accettare tanti la ragione quanto la follia, poichè follia e ragione sono due cifre della medesima equazione esistenziale; invece, questa società riconosce la follia come parte della ragione e la riduce alla ragione nel momento in cui esiste una scienza che si incarica di eliminarla.



ORE 21:30

"E se fosse amore..."

Compagnia "Jlab - 360° di"

La vita di Dolly trascorre tranquilla, tra il suo lavoro molto particolare e la velata corte del suo vicino di casa Alfredo, fino a quando le arriva la visita della sua morigerata sorella Assunta. Riuscirà Dolly a liberarsi di questo “odioso contrattempo”?

Commedia brillante in tre atti dalla non velata carica erotica.

Regia di Vanessa Bukavec

Con Nicole Salvini, Alan Calianno, Federico Bossi, Davide Strazzi, Vanessa Bukavec



18 Aprile

ORE 20:00

"IMPRO MATCH"

Contest di improvvisazione teatrale con i partecipanti al festival.

Special Guest: Angelo Pintus

L'incasso della serata sarà devoluto in beneficenza all'ospedale infantile "Burlo Garofalo" di Trieste

INGRESSO - 10€



19 Aprile

ORE 13:00

"Il corpo che parla" - Lettura scenica

Monologo di Gioia Battista, vincitore del Premio Monzani (ex Premio Candoni) 2016.

E’ un racconto, in soggettiva, di un femminicidio, la storia di una ragazza uccisa per mano dell’uomo che diceva di amarla. Una storia, purtroppo come tante,-troppe- che affollano i giornali, le tv, che invadono le case e la nostra vita di ogni giorno. Dalle motivazioni del Premio Monzani: “Il testo affronta un argomento di drammatica attualità senza cadere nel cronachistico, con un linguaggio semplice ma, al tempo stesso, di profonda verità e potenza evocativa, in una struttura drammaturgica dal ritmo incalzante che rimanda al genere noir e di grandi potenzialità sceniche, tutte da esplorare.”

con Martina Boldarin

ORE 20:30

"H24"

Esperimento teatrale che vedrà protagonisti i partecipanti al Festival. 10 ore per creare e costruire una performance teatrale sul tema del centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale.

Uno spettacolo intenso che mette alla prova le doti artistiche di tutti i partecipanti e della crew JLab - 360 di al completo.



20 Aprile

ORE 18:30

"Rosso"

Liceo "E. U. Nordio" di Trieste

Insieme di monologhi e conversazioni riguardanti la violenza sulle donne.

ORE 20:00

"Mammalucchi"

Liceo "G. Oberdan" di Trieste

In un remoto paese ucraino, gli abitanti vivono la loro esistenza senza il supporto dell’intelligenza. Vittima di una maledizione plurisecolare, la popolazione non è in grado di compiere ragionamento sensato. L’arrivo del nuovo insegnante cambierà le cose. Il prof cercherà di capire la ragione di tanta stupidità e porvi rimedio.Riusciranno la conoscenza e l’amore a spezzare la maledizione?

ORE 21:30

"Anna"

Liceo "G. Galilei" di Trieste

È un gran miracolo che io non abbia rinunciato alle mie speranze. Le conservo ancora perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo." Nel diario di Anna il pubblico potrà rivivere non solo una tragedia da non dimenticare, ma anche le esperienze quotidiane di una ragazzina che malgrado tutto ha segnato con i suoi scritti giornalieri il nostro modo di vedere la guerra.



21 Aprile

ORE 18:00

"Tachite al Tram"

Bandablanda Trieste

Un incidente e tutto finisce o inizia: dipenda dai punti di vista. Donne sull’orlo di una crisi e uomini oltre: per ridere perchè nella vita, come a teatro, nulla è come sembra.

ORE 19:30

"Il Pioppeto"

di Delphi Morpurgo e Pierluca Campajola

regia di Nathan Marin

"La parola è sempre fraintendimento. Per quanto ci si possa impegnare a scegliere le parole con attenzione

non si potrà mai davvero trasmettere con completezza il significato e il peso di quello che si intende dire."

ORE 20:45

"Amalia"

Liceo "F. Petrarca" di Trieste

Nella New York degli anni 20 le ballerine spopolano nei night club. Seguiamo la storia di una di loro, Amalia, che con i suoi occhi viola conquisterà il mondo, portando con se tanti guai. O almeno, è questo che VInce ci racconta su di lei...



CHIUSURA FESTIVAL



Ringraziamo per averci supportato per l’organizzazione del festival:

Orion Valves, Esteco, AEsse Gestioni Immobiliari, Farmacie Neri, Malvestiti, Rigatteria di Laura e Claudio Di Pinto, Oreficeria Michelazzi, Qua De Noi - La bottega de gretta, Rendez-Vous danza, Tipografia Mosetti, Salus Point Parafarmacia.

L’evento è in Co-Organizzazione con il Comune di Trieste Progetto Area Giovani "JLab - 360° di" è affiliata alla “FITA - Comitato Provinciale Trieste - Gorizia FITA Friuli-Venezia Giulia FITA” (Federazione Italiana Teatro Amatori).



"The Art Side" è stato organizzato in collaborazione con il progetto di alternanza scuola lavoro del Liceo G. Oberdan; il festival è un evento organizzato dai giovani della città che portano la loro visione, il loro lavoro e sé stessi, a tutta la cittadinanza di Trieste.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste

