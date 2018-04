Appuntamenti > Incontri & Tempo Libero > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Adriatico: mare che unisce o mare che divide? Una questione antica

Si terrà giovedì 12 aprile alle ore 18, al Salone degli Incanti di Trieste, la conferenza, a ingresso libero, "Adriatico: mare che unisce o mare che divide? Una questione antica" a cura di Claudio Zaccaria, professore ordinario all’Università degli Studi di Trieste. L’incontro è organizzato nell’ambito degli eventi collaterali della mostra “Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico”.



E proprio l‘Adriatico ha rappresentato per un lungo periodo, con apparente contraddizione, un luogo di scambio di merci e culture, ma anche un confine tra modelli di civiltà, una frontiera tra Stati e religioni, una frattura tra Occidente e Oriente, tra Italia e Slavia. Tale frattura viene spesso ricondotta a tempi remoti con una lettura spesso deformante del passato, che ha giocato e continua a giocare un ruolo nella costruzione delle identità culturali dei popoli che si affacciano sull'Adriatico.



La questione va dunque riproposta partendo dalle radici più lontane. Adriatico: mare che unisce o mare che divide; spazio conflittuale o condiviso; e "l'altra sponda" è amica o nemica? La rilettura "neutra" dei dati della cultura materiale e delle fonti scritte mostra che l'Adriatico appare fin dalle epoche più remote un mare che favorisce la mobilità di uomini e merci, aperto ai commerci transadriatici e mediterranei e costellato di porti e approdi, in collegamento con le direttrici viarie transapenniniche e transalpine e con le vie di penetrazione attraverso la penisola balcanica.



Alle ore 17, visita guidata della curatrice della mostra Rita Auriemma (30 posti disponibili). Sbigliettamento a partire dalle 16.30. La visita è gratuita, l’ingresso alla mostra a pagamento e dà diritto a un posto riservato per la conferenza delle 18.00.



Info: www.nelmaredellintimita.it – tel. 040.3226862 (ore 9-19)





Salone degli Incanti - ex pescheria centrale

Riva N. Sauro

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 18.00

Il 12/04/18

