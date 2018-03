Appuntamenti > Incontri & Tempo Libero > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Il cinema ritrovato. Al cinema: “Visages Villages” di Agnès Varda e JR

Lunedì 19 marzo, nell'ambito della rassegna “Il cinema ritrovato. Al cinema” distribuita dalla Cineteca di Bologna e programmata a Trieste da La Cappella Underground, arriva in prima visione al cinema Ariston, in Viale Romolo Gessi n. 14 a Trieste, “Visages Villages” (Francia, 2017, 93') il film che segna il ritorno al cinema di Agnès Varda, regista-simbolo della Nouvelle Vague, qui affiancata dall'affermato street artist JR. Il film sarà proiettato alle ore 17.00, 19.00 e 21.00.



“Visages Villages” è un documentario sui generis, che letteralmente si è costruito strada facendo, seguendo il girovagare nella Francia più rurale di Agnès e JR, artisti on the road alla ricerca di storie e suggestioni, memorie e volti, filmati con la consueta maestria dalla Varda e fotografati, ingranditi ed esposti da JR come opere d'arte che si fondono con il paesaggio modificandolo radicalmente, in nome del potere che l'Arte ancora possiede di suscitare emozioni profonde in uomini e donne di qualsiasi estrazione sociale.



Quello che hanno in comune Agnès Varda e JR è la passione e la curiosità per le immagini e i luoghi. Agnès ha scelto il cinema. JR ha scelto di creare gallerie fotografiche all’aperto. Agnès e JR si sono conosciuti nel 2015 e hanno subito deciso di lavorare insieme, di girare un film in Francia, lontano dalle città, in viaggio sul magico furgone fotografico di JR. In circostanze più o meno casuali hanno incontrato tante persone, le hanno ascoltate e fotografate, hanno ingrandito ed esposto i loro ritratti. Il film racconta anche la storia di un’amicizia che è cresciuta durante la lavorazione tra scherzi e sorprese, in un dialogo serrato, divertente e commovente tra generazioni diverse.



Dopo l'acclamata première del film a Cannes 2017 è arrivato l'Oscar alla carriera per la Varda e infine la nomination all'Oscar come miglior documentario, in un irresistibile crescendo di consensi, sia di pubblico che di critica.



Informazioni sul sito www.aristoncinematrieste.it e sulla pagina facebook cinema.ariston.trieste.





IINFO/FONTE: La Cappella Underground - Trieste

Il cinema ritrovato. Al cinema: “Visages Villages” di Agnès Varda e JR

Cinema Ariston

viale Romolo Gessi, 14

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 17.00, 19.00 e 21.00

Il 19/03/18

Per maggiori informazioni

Email: info@lacappellaunderground.org

Sito web: http://www.aristoncinematrieste.it