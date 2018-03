Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > PN > Sacile

Domenica 18 marzo si concluderanno a Sacile, con l’ultimo matinée pianistico in programma, le Masterclass della prima edizione di “Piano Fortissimo”, appuntamenti di formazione pianistica per giovani allievi in avvio di carriera promosso ed organizzato dagli Amici della Musica “A. Romagnoli” grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e al sostegno della Fondazione Friuli, in partnership con l’associazione PianoFVG e con Fazioli Pianoforti.



Nel Salone delle Feste di Palazzo Ragazzoni, messo a disposizione attraverso il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si esibiranno gli allievi dei due pianisti che hanno dato lezione durante questo secondo weekend di studio: Hinko Haas, docente dell’Accademia musicale dell’Università di Lubiana, e Carles Lama, concertista in duo pianistico con la moglie Sofia Cabruja e direttore dello European Piano Institute di Girona, in Spagna.



Per la sessione di lezioni dedicata al pianoforte in duo del maestro Lama, sanno proposti all’ascolto brani dal repertorio di due formazioni italiane presenti alla masterclass: il duo Castellano dei fratelli Eduardo e Sara, allievi del Conservatorio Pollini di Padova e già vincitori di numerosi riconoscimenti a livello nazionale per giovani musicisti (14 anni Eduardo, 17 anni Sara).



Il secondo duo pianistico è quello formato da Elisa Rumici e Nicola Pantani, friulana lei e riminese lui, poco più che ventenni e già avviati ad una brillante carriera sia solistica che cameristica. Allievi in perfezionamento all’Accademia pianistica internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, hanno già ricevuto gli onori della critica e di speciali riconoscimenti tra i quali il Primo premio al concorso internazionale "Musica insieme" di Musile di Piave per il pianoforte a quattro mani. Tra i pezzi del loro repertorio, le partiture degli autori russi tra Otto e Novecento, con pagine di Rachmaninov e Stravinsky, oltre a Beethoven e Brahms.



Repertorio romantico, soprattutto Chopin, Schumann e Brahms, per gli allievi del maestro Haas, che si concentreranno soprattutto su questo periodo storico, particolarmente proficuo per la letteratura pianistica, con una coda fino alle pagine degli autori “impressionisti” francesi, come Debussy e Ravel. Tra il gruppo degli iscritti alla Masterclass, i migliori saranno ammessi al concerto finale, con un programma che sarà scelto dal docente al termine dei corsi.





Palazzo Ragazzoni

viale Zancanaro, 2

Sacile

PN

Orario - Ingresso: 11.00 (ingresso libero)

Il 18/03/18

Telefono: +39-392-3293266

Email: pianosacile@gmail.com