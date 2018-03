Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Coro femminile Clara Schumann: "Christus, Spes mea"

La Chiesa Santa Caterina da Siena ospiterà domenica 18 marzo, alle ore 18.30, il concerto “Christus, spes mea” con la partecipazione del Coro femminile Clara Schumann diretto da Chiara Moro, accompagnato al pianoforte da Carolina Pérez Tedesco.



I brani presentati offriranno lo spunto per una meditazione sulla morte e resurrezione attraverso la fede nel Signore, unica speranza. Di particolare interesse la Cantata di J.G. Rheinberger per Coro a voci pari e pianoforte “Das Töchterlein des Jairus”, che narra la tragedia della morte della figlioletta di Jairo, e della speranza nutrita nel Signore che viene richiamato a salvezza della giovane. Rheinberger ci offre una partitura di carattere quasi teatrale caratterizzata dall' affidamento dei singoli personaggi a voci o gruppi di voci diverse, che si possono quindi distinguere anche per la diversa timbrica. Dello stesso autore verranno presentati “Abendlied”, testo di Luca 24,29 “…resta con noi Signore, poiché si fa sera..” e “Hymne”, dal Salmo 83.



Il concerto si inserisce nella programmazione della Rassegna Paschalia a cura dell’Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia, che vede i cori locali impegnati in numerose serate e celebrazioni liturgiche in tutta la regione.





Progetto Paschalia 2018 – Usci FVG

Coro Clara Schumann



Concerto

"Christus, Spes mea"

Chiesa Santa Caterina da Siena

18 marzo 2018

ore 18.30



Programma



Coro Clara Schumann

Direttore: Chiara Moro

Pianoforte: Carolina Pérez Tedesco



Josef Gabriel Rheinberger: Abendlied, (Luca 24,29)

Josef Gabriel Rheinberger: Hymne, Salmo 83

Franz Biebl: Ave Maria, per Doppio coro femminile

Franz Liszt: Des erwachenden Kindes Lobgesang

Josef Gabriel Rheinberger: Das Töchterlein des Jairus, Op. 32

Cantata per Coro a voci pari e Pianoforte





INFO/FONTE: Parrocchia di S. Caterina da Siena - Trieste

Orario - Ingresso: 18.30

Il 18/03/18