Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > UD > Fagagna e Osoppo

Cinema: “La donna di picche” a Fagagna e Osoppo

Ritorna per la prima volta in Friuli, nella sua nuova versione, il film indipendente friulano “La donna di picche”, opera girata interamente nella nostra regione e parlata, in diverse importanti parti, in “marilenghe”. Il film, nonostante sia stato girato con... “Zerozerobudget” - questo il nome scherzoso del gruppo di lavoro - è stato già visto, dal settembre 2017 ovvero dal suo debutto al cinema Visionario, da un pubblico di più di tremila persone, divise in una ventina di appuntamenti tra le provincie di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.



Il 2018 ha portato, per “La donna di picche”, una nuova importante opportunità: il “tour europeo”,volto a far conoscere il film anche fuori dai confini regionali. Le prime due serate si sono svolte al cinema Eden di Cortina, di fronte a un pubblico selezionato e curioso, e, nello scorso fine settimana, nella prestigiosa cornice della storica villa Migone, a Genova, dove nel 1945 fu firmata la resa nazista. Qui “La donna di picche” è stato presentato nell'ambito di una serata che ha celebrato i legami tra Friuli e Liguria, tra gli ospiti intervenuti l'ambasciatrice di Genova nel mondo, Megumi Akanuma, e il maestro Stefano Cabrera dei GnuQuartet, ben noti al pubblico friulano.



La camera di commercio di Genova ha omaggiato il regista con una pubblicazione istituzionale. All'evento hanno partecipato diversi friulani “espatriati” e in particolare una coppia originaria di Tauriano di Spilimbergo, da molto tempo stabilitasi a Genova e colpita di poter trovare lì un film girato in buona parte nel paese natio.



I prossimi appuntamenti con la nuova versione di “La donna di picche” sono venerdì 16 marzo a Madrisio di Fagagna alle 21, nella sala Sot dal morar e domenica 18 marzo al teatro della Corte a Osoppo con un doppio spettacolo alle 17.30 e alle 21. Il film proseguirà poi nel suo tour europeo che si concluderà il 19 aprile a Vienna.



INFO/FONTE: Ufficio Stampa “Zerozerobudget”

Cinema: “La donna di picche” a Fagagna e Osoppo

Sala Sot dal morar e Teatro della Corte



Fagagna e Osoppo

UD

Orario - Ingresso: 17.00; 21.00

Dal 16/03/18 al 18/03/18

Per maggiori informazioni

Email: zerozerobudget@gmail.com