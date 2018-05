Spettacoli > Eventi > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Casa della Musica / Scuola di Musica 55 di Trieste festeggia a brevissimo il decimo traguardo del Festival di Musica per bambini, che debutta il prossimo sabato 10 marzo per proseguire fino al 19 maggio. E al crescere delle candeline crescono anche i partner, sempre più numerosi e prestigiosi, che collaborano alla realizzazione del Festival: insieme al Comune di Trieste, tornano anche quest'anno la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi, il Festival Wunderkammer, il Conservatorio di Musica Tartini, l'Immaginario Scientifico, l'Aurora Ensemble e Comunicarte.



Tra i nuovi compagni di viaggio sono Rai Radio Kids - che affianca il prezioso intervento ormai consolidato della Sede Rai del Friuli Venezia Giulia, entrambe media partner del Festival, e l'Associazione Internazionale dell'Operetta. Coordinamento e direzione artistica sono come sempre affidati a Gabriele Centis e Vincenzo Stera.



Si conferma anche la mission del Festival, quella di orientare i più piccoli e le loro famiglie all'ascolto dei più diversi linguaggi musicali e più in generale espressivi: oltre ai numerosi spettacoli ed incontri, il programma prevede il convegno : “Le esperienze di ascolto nella formazione del bambino" dedicato ad educatori dei nidi, docenti delle scuole dell’infanzia e primaria, musicisti, studenti e laureati in scienze della formazione, studenti del Conservatorio musicale, genitori.



Sabato 10 marzo, dunque il debutto con "Una piccola Storia di Jazz", per bambini dai 4 ai 10 anni, in doppia replica - alle 11 e alle 17 - all'Auditorium di Casa della Musica: uno spettacolo che unisce la spiritosa narrazione alle più varie forme di swing, blues e tradizione afro americana.



Domenica 11 marzo, per entrare nel clima del festival, la Rai - Sede del Friuli Venezia Giulia trasmette la replica de "La musica dello Gnomo Mirtillo" coprodotta e registrata nel 2014.



Sabato 17 marzo, ancora in doppia replica (ore 11 e 17), sempre a Casa della Musica, torna la "Storia di una Stella Marina", prodotto dal Festival di musica per bambini e dal Festival Wunderkammer – mini W, una storia favolosa e visionaria, da ascoltare e guardare insieme, tra pop up in movimento, narrazione e musica dal vivo (per i bambini dai 3 ai 6 anni).



Mercoledì 21 marzo, alle 17.30 è il Teatro Stabile Sloveno ad ospitare "Bastiano e Bastiana", il delizioso Singspiel di Mozart nella versione prodotta per l'occasione dall'Associazione Aurora Ensemble e dall'Associazione Internazionale dell’operetta FVG, dedicata ai bambini (e non solo) dai 5 anni in su.



Domenica 8 aprile il Festival torna a Casa della Musica dove, alle 10.30 va in scena "Gomito a gomito", una produzione Festival Wunderkammer - miniW, che vede due pianiste sedersi e farsi i dispetti suonando musiche di Fauré sullo stesso pianoforte, accompagnate da narrazione e incantevoli pop up (per i bambini tra i 5 e i 10 anni).



Domenica 15 aprile un concerto a più voci per i piccolissimi, ancora una produzione di Casa della musica realizzata e guidata dagli insegnanti della Scuola di musica 55 per bambini: "In-canto per te" è dedicato ai bambini tra 0 e 10 mesi. Ninne nanne e filastrocche cantate e danzate e dolci melodie per accogliere le prime capacità dei piccolissimi a sviluppare la propria innata musicalità.



Sabato 21 aprile, alle 17 ancora a Casa della Musica, torna il "Circo Nai e Max", da Carrara, a far sognare i bambini tra 2 e 6 anni (ma anche gli adulti non si annoiano per niente!): musica originale suonata live dalla fisarmonica e un bizzarro teatro di burattini destano continue sorprese nel raccontare senza parole una storia magica.



Sabato 21 aprile all'Immaginario Scientifico i più grandi (dai 7 anni) sono invitati fuori per la Notte Immaginaria - Il suono della scienza: niente genitori, solo bambini e sacchi a pelo, fuori per una notte a godersi il museo, gli esperimenti sonori e merende e colazioni rigorosamente scientifiche.



Mercoledì 9 maggio alle 17.30 il Festival è ospite della Sala "Victor de Sabata" del Ridotto del Verdi: "Un'orchestra e un coro per te" illustrano la potenza e la duttilità degli strumenti e delle voci del teatro d'opera a spettatori più o meno piccoli.



Grande ritorno sabato 12 maggio alle 11 e alle 17 (Casa della Musica) de "La musica dello Gnomo Mirtillo", la produzione storica del Festival di Musica per bambini, e ormai un vero classico: il viaggio del piccolo gnomo invisibile attraverso il bosco verso la sua nuova casa.



Ultimo appuntamento per il pubblico è quello del 19 maggio con "Percussion": il Conservatorio Tartini apre le sue porte e rende possibile un incontro dei bambini del festival con i docenti e gli allievi delle classi di percussioni: i timpani, la grancassa, i piatti, la batteria, gli xilofoni e molti altri strumenti saranno spiegati e messi... alla prova.



Tra aprile e maggio alcuni degli spettacoli (il calendario è disponibile sul sito www.festivaldimusicaperbambini.com) sono riservati su prenotazione alle scuole.



Sabato 14 aprile è la data del convegno "Le esperienze di ascolto nella formazione del bambino" che occuperà l'Auditorium "Marco Sofianopulo" per tutta la mattinata, destinato ad educatori dei nidi, docenti delle scuole dell’infanzia e primaria, musicisti, studenti e laureati in scienze della formazione, studenti del Conservatorio musicale, genitori. Il convegno è patrocinato dall'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia ed è realizzato nell'ambito del "Progetto di divulgazione della cultura umanistico musicale rivolta all'area dell'infanzia 0-6" con il contributo della Regione FVG.



A concentrarsi sul tema e sui suoi risvolti sull'ambito educativo e dell'apprendimento saranno, unitamente al direttore artistico Vincenzo Stera, anche Eva Orzan, Direttore audiologia e otorinolaringoiatria IRCCS materno infantile "Burlo Garofolo" di Trieste, Roberto Favero, musicologo e saggista, docente di Storia dello Spettacolo e della Musica presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano; Franca Mazzoli, Pedagogista e formatore dell'Associazione “QB Quanto Basta” di Bologna, Piero Pieri, programmista e regista Rai sede regionale del Friuli Venezia Giulia e Armando Traverso, direttore artistico di Rai Radio Kids.



Tutte le informazioni sul Festival, sui biglietti e sulle prenotazioni sono disponibili in Segreteria di Casa della Musica: tel. 040-307309, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, il giovedì anche dalle 10 alle 12 oppure scrivendo a info@scuoladimusica55.it.





Per maggiori informazioni

Telefono: 040-307309

Email: info@scuoladimusica55.it