“Colore ... energia vibrazionale” di Marisa Milan

Dal 28 febbraio al 18 marzo 2018, alla Sala Comunale d'Arte di piazza dell’Unità d'Italia n. 4, è allestita la mostra personale di Marisa Milan “Colore… energia vibrazionale”.



Giovedì 1° marzo, alle ore 18, lo storico e critico d'arte Alma Maraghini Berni presenta la mostra. E' previsto anche l'intervento del presidente dell'UNESCO di Udine, Renata Capria D'Aronco.



"Le sue ultime creazioni - scrive lo storico e critico d'arte Alma Maraghini Berni -, come detto nel titolo, si potrebbero sintetizzare in solo tre parole: colore, energia e vibrazione. Il colore, la base essenziale del suo credo; per Marisa il colore esprime il suo stato d’animo, la sua visione della vita, il suo amore per la vita. L’energia, quella che scaturisce dalle sue tele, ma che a lei costa una fatica indicibile perché è l’energia dell’arte e trovarla, ogni volta, vuol dire soffrire profondamente ma anche gioire non appena raggiunta. E infine vibrazione, quella musicale, che solo i colori più risolti e puri riescono a tessere in un concerto di accordi tonali vibrante nello spazio che ti circonda".

"Marisa - conclude il critico - con i suoi quadri racconta, parla a volte grida, ma ci ricorda sempre che l’arte è la sua sola ragione di vita".



Marisa Milan artista conosciuta a livello internazionale. Di origini greche, ha unito il dono della creatività trasmesso dal padre e quello della spiritualità donato dalla madre e l'ha riversato in un'unica essenza nelle sue opere, divenute il mezzo della sua espressione e del suo vivere.



Ha partecipato a diverse fiere in America, New York, San Diego, Miami, California, Florida, Illinois, Baltimora, Washington, Texas, Los Angeles, Slovenia, Croazia, Toronto (Canada), Montreal (Canada), Bruxelles (Belgio), Madrid (Spagna,) Cina. Alcune sue opere sono esposte al Museo del Vaticano e al Museo del Balì, presso l'Unesco di Udine, presso uno studio psicoterapico a Venezia. Ha esposto in diverse mostre collettive e personali in molte città d'Italia: Roma, Venezia, Firenze, Pisa, Bologna, Ferrara, Ravenna, Trieste, Udine, Bibione, Lignano Sabbiadoro, Torino, Milano, Verona. L'opera “L'Araba Fenice” è visionabile su copertina di tesi di laurea in Astrofisica presso Astromisches Rechen institut Zentrum fur Astronomie der Universitat Heidelberg - Germania. Ha ricevuto diversi riconoscimenti e importanti premi. Si è scritto di lei in riviste quali Effetto arte, trimestrale di cultura diretto da Paolo Levi, Rivista 20, Evolucionarts Arte Mundial, Exibart 90, Messaggero Veneto, Gazzettino, 7 giorni in Friuli, il Popolo; interviste in TV Udinese e Imola TV. Le sue esposizioni sono patrocinate dall'Unesco di Udine e sono state segnalate in tutte le ambasciate e consolati nel mondo.



La mostra rimarrà aperta al pubblico con orario feriale e festivo: 10-13 e 17-20 fino a tutto il 18 marzo 2018.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste

Sala comunale d'arte

Piazza dell'Unità d'Italia, 4

Trieste

TS

Orario - Ingresso: feriale e festivo 10-13 e 17-20

Dal 28/02/18 al 18/03/18

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.retecivica.trieste.it