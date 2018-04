Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

Operetta alla Piccola Fenice

L’Associazione Internazionale dell’Operetta Friuli Venezia Giulia, con la collaborazione del Circolo Aziendale Fincantieri – Wärtsilä Italia propone sei pomeriggi musicali all’insegna della piccola lirica nelle giornate di sabato 20 gennaio, 3 e 17 febbraio e 3 marzo, di venerdì 23 marzo e 6 aprile 2018, sempre alle ore 18 nella Sala Piccola Fenice di via San Francesco, 5 a Trieste. In scena i paladini triestini dell’operetta, da Andrea Binetti a Marzia Postogna, da Ilaria Zanetti a Nicolò Ceriani, a cui si aggiunge la partecipazione straordinaria di Stefano Consolini, che fu protagonista di molti festival dell’operetta triestina e che nell’occasione omaggerà la figura del padre, Giorgio Consolini, il quale assieme a Claudio Villa e Luciano Tajoli è stato uno dei cantanti melodici più famosi in Italia e all'estero. Con loro pianisti del calibro dei triestini Corrado Gulin e Antonella Costantini, e Dragan Babic che, originario di Fiume, ha proseguito con successo gli studi in Italia a Bologna.



Il programma intende riscoprire ampie pagine di musica: a partire dall’operetta viennese e italiana, che vedrà in scena Andrea Binetti e Corrado Gulin nelle giornate del 20 gennaio e 3 marzo, per un ampio excursus sui grandi successi di questi due diversi momenti musicali e storici, sinteticamente raccontati dalla voce di Rossana Poletti. Franz Lehár, Imre Kálmán, Paul Abraham, ma anche Johann Strauss e Franz von Suppè saranno i protagonisti discreti del primo concerto e ancora Mario Costa, Carlo Lombardo, Virgilio Ranzato e Giuseppe Pietri nel secondo.



Il 3 febbraio sarà quindi la volta di Stefano Consolini che dedicherà il suo concerto a "Il cantante delle serenate - Omaggio a Giorgio Consolini”; sarà anche l’occasione per raccontare il mondo della musica leggera romantica degli anni d’oro della canzone italiana illustrata nel recente il libro omonimo di Adriano Bacchi Lazzari, delle edizioni Minerva di Bologna. Una pagina musicale che portò la canzone italiana in tutto il mondo.



Con Nicolò Ceriani potremo fare un confronto tra alcuni generi che presentano similitudini e continuità stilistica. Il 17 febbraio con il famoso baritono triestino potremo immergerci in un piccolo viaggio tra Lied, Operetta e canzonetta “La musica parla di noi?”



Il divertimento puro sarà messo in scena venerdì 23 marzo dalle cantanti triestine Marzia Postogna e Ilaria Zanetti, con lo spettacolo da loro scritto e originalmente musicato con arie tratte da operetta e altri generi musicali, “Sceme da operetta – Ma dov’è l’Armando”. Concluderà la serie di concerti e spettacoli venerdì 6 aprile Andrea Binetti e al pianoforte Antonella Costantini, con uno dei recital musicali più amati dal beniamino triestino, le canzoni della radio degli anni Trenta, “Lascia cantare il cuore”.



I biglietti sono acquistabili al punto vendite di Ticket Point, nella galleria di Corso Italia 6/C – Trieste con il seguente orario: feriali 8,30-12,30 e 15,30-19, e mezz’ora prima dello spettacolo.

Al biglietto del costo di 15 euro (prevendita compresa) previsto per ogni rappresentazione si aggiunge l’opportunità di un abbonamento ai 6 spettacoli del costo di 75 euro (biglietti ridotti per soci a 10 euro e abbonamento a 48 euro).



Informazioni possono essere chieste all’Associazione Internazionale dell’Operetta attraverso l’indirizzo mail, info@triesteoperetta.it, il sito www.triesteoperetta.it e il numero di telefono 3404738010.

Per i soci del Circolo Aziendale Fincantieri – Wärtsilä Italia sarà possibile rivolgersi alla segreteria del circolo, tel 040-7606047.





-----





Programma completo dei sei appuntamenti:



- sabato 20 gennaio: “Sul bel Danubio blu -L’Operetta viennese” con Andrea Binetti e al pianoforte Corrado Gulin



- sabato 3 febbraio: "Il cantante delle serenate-Omaggio a Giorgio Consolini” con Stefano Consolini e Dragan Babic al pianoforte



- sabato 17 febbraio: “La musica parla di noi? Piccolo viaggio tra Lied Operetta e Canzonetta” di e con Nicolò Ceriani



- sabato 3 marzo: “Una rondine non fa primavera - L’Operetta italiana” con Andrea Binetti e al pianoforte Corrado Gulin



- venerdì 23 marzo: “Sceme da operetta – Ma dov’è l’Armando” con Marzia Postogna e Ilaria Zanetti e Antonella Costantini al pianoforte



- venerdì 6 aprile: “Lascia cantare il cuore- Le canzoni della radio” con Andrea Binetti e al pianoforte Antonella Costantini.





INFO/FONTE: Associazione Internazionale dell’Operetta - Trieste

Operetta alla Piccola Fenice

Piccola Fenice

via San Francesco, 5

Trieste

TS

Orario - Ingresso: 18.00

Dal 20/01/18 al 06/04/18

Per maggiori informazioni

Telefono: 040-7606047

Sito web: http://www.triesteoperetta.it