Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > TS > Trieste

David Byrne

Dopo il primo grande evento musicale dell'estate 2018 a Trieste, in programma il 17 luglio in piazza Unità con l'annunciato arrivo degli Iron Maiden, tra i personaggi-icona dell'heavy metal, oggi in Municipio il Vicesindaco Pierpaolo Roberti assieme al funzionario Fabio Lorenzut e a Loris Tramontin di Zenit Srl, ha "svelato" il nome del secondo concerto previsto il 21 luglio – una delle tre uniche date in Italia - con un'altra figura di spicco del panorama musicale della new wave americana e personaggio senza dubbio eclettico: David Byrne, fondatore dei mitici Talking Heads. Musicista, compositore, produttore discografico, fotografo, regista e autore. Vincitore del premio Oscar per la colonna sonora del film “L'ultimo Imperatore” di Bertolucci e di un Golden Globe, un Grammy e due David di Donatello.



“Un grande concerto per un grande della musica, che sarà di richiamo e attrattiva turistica da tutta Italia – ha sottolineato Roberti - perchè Trieste è stata scelta quale terza data del tour di David Byrne in programma, e anche dall'estero, per cui ci aspettiamo una massiccia partecipazione dalle vicine Slovenia e Croazia. Adesso stiamo lavorando in preparazione del terzo nuovo grande concerto che sono sicuro anche questa volta non potrà deludere le aspettative”.



“David Byrne sarà in concerto in Italia solo in tre città: Ravenna, Perugia e Trieste, e di certo un 'mito' di tale calibro della new wave e dei Talking Heads, porterà molti fans al seguito – ha evidenziato Tramontin -. E' il secondo importante concerto che portiamo a Trieste e contiamo che il terzo grande evento in programma sia sempre di alto livello qualitativo”.



Da martedì 19 dicembre saranno già acquistabili i biglietti sul circuito ticketone, Eventim e Oeticket.



Tutte le informazioni e i punti vendita su www.azalea.it.





INFO/FONTE: Ufficio Stampa Comune di Trieste

David Byrne

piazza dell'Unità d'Italia



Trieste

TS

Orario - Ingresso: 21.30

Il 21/07/18

Per maggiori informazioni

Sito web: http://www.azalea.it