Teatro Comunale di Cormons - Stagione 2017-2018

Sarà una stagione capace di rievocare epoche passate, luoghi o spazi della mente, personaggi immaginari ma reali nella loro profonda umanità, con interpreti amati del mondo del teatro e del cinema; sarà un viaggio nell’incanto del rito teatrale la stagione al Comunale di Cormons, presentata ieri dal direttore artistico Walter Mramor, e tenuta a battesimo dal sindaco di Cormons Roberto Felcaro, dalla vice sindaco Antonietta Fazi e dall’assessore alla cultura Martina Borraccia.



Dodici spettacoli in abbonamento, di cui sette prime regionali, matinée e pomeriggi per ragazzi, fuori abbonamento e momenti dedicati all’esibizione e allo studio di giovani danzatori.



La nuova stagione artistica si aprirà il 10 novembre con la prima regionale della spumeggiante commedia del nordirlandese Ron Hutchinson, "Hollywood – Come nasce una leggenda", che ci inviterà ad accomodarci nell’ufficio del folle e visionario produttore di "Via con vento", dove, tra momenti di assoluta comicità, si sta scrivendo la storia con protagonisti Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Gigio Alberti; ci porterà a rivivere l’Italia del boom economico, quella in cui si snoda la vicenda di Bruno e Roberto protagonisti de "Il sorpasso" (in prima regionale il 29 novembre con Giuseppe Zeno e Luca Di Giovanni), capolavoro di Dino Risi del 1962; a godere, il 12 dicembre, di un nuovo classico come "Dieci piccoli indiani – E non rimase nessuno…" di Agatha Christie, genio del giallo e della suspance; ad assaporare le atmosfere della Sicilia arcaica e mitologica resa celebre da Camilleri (ne "Il casellante", protagonista Moni Ovadia il 30 gennaio); ad entrare con delicatezza nelle pieghe del rapporto familiare tra una figlia, Lucrezia Lante Della Rovere, e un padre, Alessandro Haber, a cui la malattia sta rubando i ricordi in "Il padre", del giovane autore francese Florian Zeller, in scena il 20 febbraio; a sbirciare dietro le quinte di un cabaret nella Berlino degli Anni Trenta, dove, spinta dai morsi della fame, una cantante talentuosa ma disoccupata si è inventata un’identità “creativa” (in "Viktor e Viktoria", con Veronica Pivetti in scena l’1 marzo in anteprima nazionale); a condividere "Una notte di follia" (il 15 marzo) con i personaggi imprevedibili usciti dalla penna della brillante sceneggiatrice francese Josiane Balasko, interpretati da Anna Galiena e Corrado Tedeschi; e ad assistere ad uno spettacolo teatrale in cui niente andrà come sperato, in "Che disastro di commedia", dell’inglese Mark Bell, per la prima volta in Italia dopo 5 anni di successi in tutto il mondo, in esclusiva regionale a chiusura di cartellone il 19 aprile.



Completeranno il palinsesto altri due appuntamenti dedicati alla comicità (con protagonisti, Serena Dandini in "Serendipity" il 18 novembre in prima regionale e, l’8 febbraio, Maurizio Colombi in "Caveman"), e due proposte in prima regionale dedicate alla migliore danza italiana ed internazionale (con i prestigiosi Balletto di Roma il 7 dicembre con "Schiaccianoci" e Ballet Company of Gyor – Ungheria con "Romeo e Giulietta" il 12 gennaio).



Infine diversi saranno gli appuntamenti per ragazzi e bambini ed i fuori abbonamento: "Suggestioni in danza" vedrà protagonisti i giovani talenti della nostra regione, lo spettacolo "Cronache del bambino anatra" affronterà la delicata tematica della dislessia attraverso un racconto semplice come una fiaba, e "Bellanda" impegnerà giovani danzatori in una due giorni fra studio e competizione.



La campagna abbonamenti avrà inizio giovedì 14 settembre.



Per tutte le informazioni: www.artistiassociatigorizia.it





INFO/FONTE: ArtistiAssociati - Gorizia

Teatro Comunale

via Nazario Sauro, 17

Cormons

GO

Orario - Ingresso: 21.00

Dal 14/09/17 al 18/04/18

Telefono: +39-0481-532317

Email: info@artistiassociatigorizia.it

Sito web: http://artistiassociatigorizia.it