Carrozzeria Orfeo: "Animali da bar"

Sei animali notturni, illusi perdenti, che provano a combattere, nonostante tutto, aggrappati ai loro piccoli squallidi sogni, ad una speranza che resiste troppo a lungo. Come quelle erbacce infestanti e velenose che crescono e ricrescono senza che si riesca mai ad estirparle.



Carrozzeria Orfeo: un nome che nasce dalla contrapposizione di parole tra loro molto diverse. La concretezza di una carrozzeria e il simbolo dell’arte. La fatica del mestiere, il sacrificio e la manualità dell’artigiano, e allo stesso tempo la volontà di vivere un’esperienza onirica.



"La deformazione comica mette a fuoco la realtà, il risultato è un’istantanea fulminante del disagio di un’epoca, la nostra, raccontata estremizzando i suoi luoghi comuni. Chapeau a tutti, per lei menzione speciale. Il pop in teatro ha tante facce, quella di Carrozzeria Orfeo è intelligente. Il pubblico conferma a colpi di ovazione e sold out".





"ANIMALI DA BAR"

uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo

drammaturgia Gabriele Di Luca

regia Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti

con Beatrice Schiros, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino, Paolo Li Volsi





INFO/FONTE: http://www.comunalegiuseppeverdi.it

Teatro "G. Verdi"

viale Martelli, 2

Pordenone

PN

Orario - Ingresso: 20.45

Dal 20/03/18 al 21/03/18

Telefono: 0434-247624

Sito web: http://www.comunalegiuseppeverdi.it