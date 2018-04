Spettacoli > Concerti > Friuli Venezia Giulia > GO > Gorizia

Massimiliano Damerini e l'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia

Al Teatro Verdi di Gorizia va in scena il concerto dell'Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia, diretta dal maestro Marco Guidarini. Al pianoforte Massimiliano Damerini.



PROGRAMMA:

- J.Brahms, Concerto n 1 re minore op. 15 per pianoforte e orchestra

- L.van Beethoven, Sinfonia n. 5



Massimiliano Damerini, genovese, ha compiuto gli studi musicali nella sua città, sotto la guida di Alfredo They e di Martha Del Vecchio, diplomandosi in pianoforte e composizione. Considerato uno degli interpreti più rappresentativi della sua generazione, ha suonato in alcuni dei più importanti teatri e sale da concerto del mondo. Oltre ad innumerevoli registrazioni per varie reti radiotelevisive europee ed americane, ha inciso per molte etichette discografiche, tra cui: EMI, Etcetera, Arts, Brilliant, Koch, Ricordi-BMG, Accord, Naxos, Col Legno, Dynamic, Musikstrasse, Tactus, Warner, ecc.



Nicholas Kenyon, sul Times di Londra, lo ha definito dominatore assoluto della tastiera e del suono, il famoso compositore Elliott Carter, dopo averlo ascoltato a New York, disse di lui: Ogni suo concerto è un’esperienza indimenticabile, e dopo il suo recital a Monaco nel 1997 la Süddeutsche Zeitung lo ha definito uno dei tre massimi pianisti italiani della nostra epoca, con Benedetti Michelangeli e Pollini.





INFO/FONTE: www3.comune.gorizia.it

Teatro "G. Verdi"

via Garibaldi, 2/a

Gorizia

GO

Orario - Ingresso: 20.45

Il 12/04/18

Sito web: http://www3.comune.gorizia.it